Останнє послання радиста Джека Філліпса, відправлене сестрі за кілька днів до катастрофи, оцінили значно вище прогнозів експертів.

Листівку, яку головний радист «Титаніка» Джек Філліпс надіслав сестрі менш ніж за тиждень до виходу лайнера в перший і останній рейс, продали на британському аукціоні за 32 тисячі фунтів стерлінгів, тобто близько 41,8 тисячі доларів. З урахуванням податків і зборів покупець заплатив 40 тисяч фунтів (приблизно 52,3 тисячі доларів), повідомляє CBS News.

На листівці стоїть поштовий штемпель від 6 квітня 1912 року. Це за чотири дні до того, як «Титанік» вирушив із Саутгемптона до Нью-Йорка. Адресатом була сестра радиста Елсі Філліпс. На лицьовому боці зображено лайнер у порту Саутгемптона. Аукціонний дім Henry Aldridge and Son оцінив стан листівки як «дуже добрий», хоча на ній є легкі забруднення та потемніння.

«Дуже дякую за твого листа. Погода чудова, вчора їздив у Каус. Напишу ще перед відплиттям. Люблю всіх, Джек», — написав Філліпс на звороті.

Радист, який залишився біля апарата

У ніч на 15 квітня 1912 року «Титанік» зіткнувся з айсбергом і затонув. Загинули понад 1500 людей. Поки лайнер набирав воду, 25-річний Філліпс не залишав радіорубки й викликав на допомогу інші судна. За даними аукціонного дому, він покинув пост лише тоді, коли вода дійшла до його місця, і помер від переохолодження на перекинутому складаному рятувальному човні. Молодший радист Гарольд Брайд згодом назвав колегу «людиною, яка врятувала нас усіх».

Торги відбулися в суботу у Вілтширі, і листівку продали значно дорожче за прогноз: експерти оцінювали її максимум у 20 тисяч фунтів. Філліпс був родом із графства Суррей, а його сестра жила в містечку Годалмінг. Аукціоніст Ендрю Олдрідж назвав радиста «одним зі справжніх героїв катастрофи». Саме завдяки його сигналам на місце аварії прибув лайнер Carpathia, який підібрав 705 людей, пише BBC.

Майже дві години Філліпс передавав морзянкою сигнали лиха CQD і новий міжнародний сигнал SOS. Він навмисно сповільнював темп, щоб його розуміли всі оператори поблизу. Навіть після того, як капітан Едвард Сміт звільнив радистів від обов'язків, Філліпс продовжував виходити в ефір. Останній уривок, «CQ—», пролунав о 2:17, за кілька хвилин до того, як судно пішло під воду. Тіло радиста так і не знайшли, зазначає Los Angeles Times.