Експерти пояснили, як герметизація щілин та отворів дозволяє скоротити витрати на опалення до 30 відсотків.

Холодне повітря потрапляє в оселю не лише крізь вікна та двері. Його пропускають щілини між дошками підлоги, отвори навколо труб, невикористані димарі, нещільні люки на горище, плінтуси, поштові прорізи й витяжні вентилятори. Через такі протяги система опалення витрачає більше енергії, а рахунки зростають, повідомляє Jutarnji list.

За оцінками британської організації Energy Saving Trust, усунення протягів навколо вікон, підлоги та дверей заощаджує британському домогосподарству близько 55 фунтів (приблизно 65 євро) на рік. Закритий невикористаний димар дає ще 45 фунтів (близько 53 євро). Хорватський Фонд захисту довкілля та енергоефективності додає, що зниження температури опалення на один градус скорочує витрати енергії приблизно на 5% на рік. Оселя без протягів залишається комфортною навіть за трохи нижчої температури.

Сім місць, які варто перевірити

Щілини між дошками підлоги заповнюють ущільнювальними стрічками або еластичною масою, яка не заважає деревині розширюватися. Холод від підлоги також пом'якшує килим. Невеликі отвори навколо труб і кабелів закривають силіконовим герметиком, більші заповнюють монтажною піною. У протипожежних конструкціях слід використовувати лише сертифіковані матеріали.

У димарі каміна, яким не користуються, можна встановити спеціальну вставку або так звану «кулю». Якщо димохід під'єднаний до газового котла чи печі, такі роботи треба погодити з сертифікованим сажотрусом. Робочий димохід не можна закривати саморобними засобами.

На люк горища наклеюють самоклейні ущільнювачі, а щілини біля плінтусів заповнюють акриловою масою. Поштовий проріз у дверях закриває щіткове ущільнення, замкову щілину — захисна накладка. Якщо холодне повітря проходить крізь вимкнений витяжний вентилятор, найімовірніше, зламався або заклинив зворотний клапан. Його можна замінити, а старий вентилятор інколи доводиться міняти повністю.

Австралійський урядовий портал з енергоефективності, посилаючись на дані CSIRO, оцінює, що ущільнення щілин у будинку може зменшити тепловтрати на 15–25%. Приховані щілини допомагає знайти запалена ароматична паличка: дим показує напрямок і силу потоку повітря.

Боротьба з протягами не означає повної ізоляції приміщень від зовнішнього світу. Вентиляційні отвори, особливо у ванних кімнатах і приміщеннях із газовими приладами, самовільно закривати не можна: вони потрібні для здорового мікроклімату та безпечної роботи опалення.

Взимку часто хочеться не відчиняти вікна взагалі, але в будинку не повинна накопичуватися волога. Керівник британського підрозділу виробника печей Contura Філ Вуд нагадує про щоденне провітрювання.

«Обов'язково щодня відчиняйте вікна, адже так старе, застоєне повітря змішується зі свіжим, а додатковий плюс у тому, що свіже повітря значно швидше прогрівається і краще утримує тепло», — радить Вуд.