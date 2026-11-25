Італійське місто оновило гастрономічну сцену та відреставрувало пам'ятки, ставши зручнішим для мандрівників, які мають лише вихідні.

Неаполь став безпечнішим, чистішим і зручнішим для туристів, ніж будь-коли раніше, але залишається найзагадковішим містом Італії. Такий висновок робить автор, який відвідує місто понад 30 років, у триденному маршруті для мандрівників, повідомляє Condé Nast Traveler.

За його словами, в місті оновилася гастрономічна сцена, з'явилося більше варіантів проживання, а музеї та пам'ятки відреставрували й реорганізували. У 2027 році в Неаполі має відкритися готель мережі Rocco Forte, а також пройде вітрильна регата America's Cup.

Три дні в такому місті вимагають щільного графіка.

«Ви легко можете провести в Неаполі два тижні й не побачити всього. Але якщо у вас лише три дні, починайте рано й будьте готові вмістити якомога більше; відпочити можна буде вдома», — радить автор.

Від королівського палацу до грецьких кварталів

Перший день пропонують почати з еспресо в історичному Gran Caffè Gambrinus, далі оглянути Королівський палац і оперний театр Сан-Карло. Станцію метро Toledo з мозаїкою Оскара Тускетса Бланки автор називає однією з найвражаючіших у проєкті «Станції мистецтва»: за ціною квитка, трохи більше ніж 2 долари, можна оглянути всі. Пообідній маршрут пролягає кварталами довкола Спакканаполі, серця римського Неаполя: капела Сансеверо зі скульптурою «Христос під плащаницею» 1753 року, полотно Караваджо «Сім діянь милосердя» та розкопки греко-римського міста під церквою Сан-Лоренцо-Маджоре.

Ця частина міста входить до Світової спадщини ЮНЕСКО. Прямокутна сітка вулиць, закладена ще в грецькому Неаполісі, досі простежується в плануванні історичного центру, зазначає ЮНЕСКО.

Другий день присвячено набережній від замку Кастель-дель-Ово, кварталу К'яя з бутиками й барами та монастирю Чертоза-ді-Сан-Мартіно на пагорбі Вомеро, звідки відкривається панорама Неаполітанської затоки.

Санітà: колишня заборонена зона

Третій день автор віддає району Рйоне Саніта, куди ще донедавна туристи не наважувалися потикатися. Він радить гробницю Іподжео-дей-Кристаллі́ні віком 2400 років, яку нещодавно відреставрували, кладовище Фонтанелле та катакомби Сан-Гаудіозо. Після обіду маршрут веде до Національного археологічного музею з колекціями з Помпеїв і Геркуланума: якщо відвідувати лише один музей, то цей.

Іподжео-дей-Кристаллі́ні є частиною грецького некрополя, що використовувався з кінця IV століття до н. е. Чотири гробниці з фресками та вирізаними з туфу саркофагами-ложами лежать майже на 12 метрів нижче рівня вулиці.

«Давньогрецький живопис майже повністю втрачено — навіть у Греції від нього майже нічого не залишилося. Навіть попри те, що це декоративний, а не фігуративний живопис, він дуже вишуканий. Тож це дуже незвичайний контекст, рідкість і велика цінність», — наголошує реставраторка Федеріка Джакоміні, повідомляє Smithsonian Magazine.