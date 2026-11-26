Оглядачка Ouest-France знайшла безпечнішу альтернативу, яка пришвидшує сушіння речей та позбавляє барабан гуркоту під час роботи.

Оглядачка Ouest-France Shopping відмовилася від тенісного м'ячика в пральній машині на користь вовняних кульок для сушіння. За її словами, білизна тепер виходить м'якшою і швидше висихає, а під час віджиму в барабані більше нічого не гуркотить, повідомляє Ouest-France.

Авторка тривалий час клала тенісний м'ячик у барабан, щоб пом'якшити рушники й постільну білизну. Проте речі залишалися жорсткими навіть після зміни швидкості віджиму та використання кондиціонера. Сам м'ячик із силою бився об стінки, тож вона непокоїлася, що він може пошкодити ущільнювач або дверцята.

Тепер вона кладе в барабан три-чотири вовняні кульки разом із мокрою білизною. Під час циклу вони розділяють речі й не стукають об стінки. Вовна вбирає частину вологи та водночас пропускає повітря, тому білизна сохне трохи швидше без зміни налаштувань. Кульки з натуральної необробленої вовни можна використовувати кілька років. Для невеликого завантаження з двох-трьох речей їх краще виймати, бо вони займають місце в барабані.

Що відбувається в барабані

Американські фахівці з прання пояснюють ефект тим, як рухається білизна під час обертання і як до неї доходить тепле повітря.

«Якщо речі збиваються в купу, теплому повітрю важко проникнути з усіх боків одягу, що може спричинити нерівномірне висихання. Коли кульки рухаються під час сушіння, вони постійно розділяють речі, відкриваючи більше волокон для циркуляції теплого повітря», — наголошує Джеймс Джун, експерт із прання та співзасновник сервісу Rinse, у коментарі CNN.

Бренд-менеджерка Whirlpool Laundry Морган Лалонд зазначає, що вовна вбирає вологу з мокрих тканин і так скорочує час сушіння. Джессіка Ек з Американського інституту чистоти попереджає, що кульки пом'якшують волокна завдяки постійному тертю, а не хімічним поверхнево-активним речовинам. Тому білизна може бути не такою м'якою, як після кондиціонера, і кульки слід вважати безпечнішою альтернативою, а не повноцінною заміною. За словами Джуна, одного набору вистачає приблизно на тисячу завантажень.

На скільки швидше висихає білизна

Американський виробник Frankenmuth Woolen Mill стверджує, що його вовняні кульки скорочують час сушіння на 25%. На відміну від твердих пластикових, вони не грюкають об барабан. Компанія радить класти три кульки на одне завантаження, а для ще швидшого сушіння — шість. Два середні завантаження, за її даними, висихають ефективніше, ніж одне переповнене.

Поведінку вовняної кульки в сушильній машині досліджували й науковці, які відстежували рух предметів у барабані за допомогою позитронно-емісійного трекінгу. Вони з'ясували, що серветки для сушіння здебільшого притискаються до стінки барабана. Вовняна кулька натомість частіше перекочується і тривалий час перебуває серед верхнього шару тканин, йдеться в дослідженні, опублікованому Taylor & Francis.