Астрологиня Леслі Гейл назвала щасливчиків, яким планетарні транзити принесуть кар'єрний злет та фінансові можливості наприкінці року.

Стрільці, Леви, Козороги та Риби стануть найщасливішими знаками зодіаку в грудні 2026 року: планетарні транзити принесуть їм удачу, впевненість і нові можливості у фінансах, кар'єрі та стосунках. Такий прогноз дала професійна астрологиня з понад 30-річним досвідом Леслі Гейл, повідомляє YourTango.

Ключову роль у прогнозі відіграє Юпітер. Для Стрільців він є планетою-управителем і утворює гармонійний аспект до їхнього Сонця, а в середині місяця змінить напрямок руху.

«Розворот Юпітера в ретроградний рух 13 грудня не зменшує вашої удачі. Насправді все навпаки, адже це дає вам шанс пошукати будь-які втрачені можливості», — зазначає Гейл.

Сонце перебуватиме в знаку Стрільця до 21 грудня, 6 грудня туди ж увійде Меркурій, а 8 грудня настане Новий Місяць у Стрільці, який астрологиня радить сприймати як «ранній новий рік». Марс у Діві підживлюватиме кар'єру та роботу на довгострокову перспективу.

Левам прогноз обіцяє чи не найсприятливіший період.

«Ви в центрі уваги Всесвіту весь місяць, головним чином завдяки Юпітеру у вашому знаку. Це трапляється лише раз на 12 років, Леве!» — наголошує астрологиня.

Сезон Стрільця та перехід Меркурія в цей знак до 25 грудня активізують для Левів сферу друзів і задоволень. За словами Гейл, цілком можливе знайомство з людиною, яка відіграє важливу роль у їхньому житті. Сатурн і Нептун в Овні цього місяця стануть директними, що обіцяє стабільність і творче піднесення.

Козороги та Риби: полегшення і романтика

Для Козорогів грудень принесе довгоочікуване полегшення. Марс у Діві додасть зосередженості та витривалості, а повернення Венери в Скорпіон 4 грудня зробить теплішими дружні й романтичні стосунки. Сатурн, планета-управитель знака, стане директним 10 грудня, Нептун — 12-го, що допоможе зрушити справи в домі та родині. Сезон Козорога почнеться 21 грудня, а Повний Місяць у Раку наприкінці місяця освітить сферу партнерства.

Риби можуть розраховувати на ясність, творчість і романтику. Юпітер сприятиме роботі та здоров'ю, а завершення ретроградного Нептуна 12 грудня в домі доходів Гейл називає чудовою новиною для фінансового майбутнього знака. Венера в Скорпіоні може підштовхнути до подорожі на свята, а наприкінці місяця Сонце й Меркурій у Козорозі принесуть активне спілкування та нові знайомства.