Комплекс Karl-Marx-Hof, зведений у 1930 році, став символом соціального житла та пережив артилерійські обстріли.

Найдовший житловий будинок у світі розташований у Відні. Комплекс Karl-Marx-Hof тягнеться на 1100 метрів, тобто вздовж чотирьох трамвайних зупинок, а сумарна довжина обох його корпусів по периметру перевищує цю цифру більш ніж удвічі, повідомляє Polsat News.

Будинок стоїть у районі Деблінг на півночі австрійської столиці й складається з двох з'єднаних корпусів заввишки від трьох до шести поверхів. Забудова займає лише 18,5% ділянки, решту відведено під чотири внутрішні двори, парки та сади. Квартири досі належать місту: їх понад 1300, і в них може жити близько 5 тисяч мешканців.

Проєкт розробив архітектор Карл Ен, учень Отто Вагнера. Будівництво було частиною житлової програми соціал-демократів, які тоді керували містом: у 1923–1934 роках у Відні звели понад 61 тисячу комунальних квартир. Місто прозвали «Червоним Віднем», а Karl-Marx-Hof із червоними фасадами, арками та вежами став його символом і отримав прізвисько «червона фортеця».

Палац для робітників

Комплекс задумували як самодостатнє «місто в місті» для робітників, яким після Першої світової війни бракувало житла. Тут були пральні, дитсадки, ясла, бібліотека, лікарські кабінети й ресторани. Кожна квартира мала власний туалет і водопровід, а також електричне освітлення в усіх кімнатах, що на той час було новинкою. Заможні містяни натомість сприймали будинок як політичну провокацію.

Комплекс урочисто відкрили 12 жовтня 1930 року. Тодішній бургомістр вірив, що споруда переживе своїх творців і стане їхнім заповітом.

«Колись ці камені говоритимуть за нас», — передбачив на відкритті мер Відня Карл Зайц, пише Wien.info.

Уже в лютому 1934 року під час громадянської війни в Австрії армія обстрілювала Karl-Marx-Hof з артилерії. Тоді загинули понад 350 людей. Попри серйозні руйнування, будинок вистояв, а в 1989–1992 роках його капітально відремонтували.

Оренда за чверть доходу

Сьогодні оренда міських квартир у Відні визначається законом і становить 6,67 євро за квадратний метр, тоді як на приватному ринку ціни сягають 12–22 євро. Майже половина віденців живе в соціальному житлі. Урбаніст та історик Максиміліан Шранц, який проводить екскурсії Karl-Marx-Hof, нагадує, з чого починалася ця система, повідомляє SBS.

«Ті квартири не мали жодних нормальних зручностей: у вас не було водопроводу, власного туалету, нормального опалення чи електрики», — розповідає Шранц про житло віденських робітників до будівництва комплексу.

У колишньому приміщенні душових і водяних резервуарів Karl-Marx-Hof тепер працює постійна виставка «Червоний Відень у пральні». На площі 300 квадратних метрів вона розповідає про історію, програму й ключових постатей того періоду, повідомляє Wien.info.