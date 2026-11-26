Дослідники виявили, що льодовикова шапка в Канаді почала зростати 2000 років тому, проте антропогенні викиди зупинили цей природний цикл.

Глобальне потепління, ймовірно, перервало новий льодовиковий період, який уже почався. Близько 2000 років тому останній залишок Лаврентійського льодовикового щита в канадській Арктиці знову почав розростатися, однак до 1960-х років вищі літні температури змусили лід відступати, повідомляє ScienceDaily.

Ідеться про льодовикову шапку Барнс на острові Баффінова Земля в канадській території Нунавут, площа якої приблизно дорівнює площі американського штату Делавер. Це фрагмент щита, що 95–20 тисяч років тому вкривав більшу частину Канади й північ США та місцями мав товщину понад три кілометри. Шапка примерзла до скельної основи й не ковзає, тому під нею збереглися рослини, які вона поховала під час наступу. Після 1960 року, коли лід почав танути, вони стали виходити на поверхню, і вчені встановили їхній вік за допомогою радіовуглецевого датування.

«Усе тільки починалося, все було нормально, наступне зледеніння от-от мало настати — і все ж воно зупинилося. Це дуже переконливий приклад того, як ми розхитали систему», — каже геохімік Обсерваторії Ламонт-Догерті Кліматичної школи Колумбійського університету Ніколас Янг.

Згідно з анотацією статті в журналі Science, шапка Барнс досягла мінімальних розмірів приблизно 3,6 тисячі років тому, а близько 2000 років тому знову почала зростати. Максимальних розмірів новий льодовиковий щит досяг близько 1960 року. Відтоді через антропогенне літнє потепління лід почав втрачати масу, хоча кількість сонячного світла, яке влітку отримує регіон, і далі зменшується, зазначають автори в Science.

Людський слід і сумніви колег

Дослідники переконані, що злам тенденції не був природним. «Ми вважаємо, що це не випадково збігається в часі з тим, як ми викинули в атмосферу надзвичайну кількість парникових газів», — зазначив Янг у коментарі CNN.

Не всі науковці погоджуються з висновками. Фізик Потсдамського інституту досліджень впливу на клімат Андрій Ганопольський наголошує, що, за даними моделювання, наступний льодовиковий період не настав би ще близько 50 тисяч років навіть без потепління. На його думку, зростання шапки Барнс «недостатнє для висновку, що новий льодовиковий цикл уже почався й був перерваний». Професорка Дартмутського коледжу Мередіт Келлі вважає висновки дослідження ймовірними, проте радить порівняти їх із даними про льодовики в інших регіонах, які наступали в той самий час.

Без людського впливу Земля, з огляду на її нинішнє положення на орбіті, мала б охолоджуватися, продовжуючи тренд, що триває вже близько 6000 років. Кліматичні моделі показують, що вплив орбітальних циклів на клімат перекривається, коли концентрація вуглекислого газу в атмосфері перевищує приблизно 350 частинок на мільйон, повідомляє NASA.

Порятунку від льодовиків не було

Янг застерігає, що дослідження не означає, ніби потепління «врятувало людство від льодовикового періоду». Похолодання стало б помітним лише за тисячі років, а Лаврентійському щиту знадобилося б близько 30 тисяч років, щоб знову досягти континентальних масштабів. Натомість, за словами вченого, людство, ймовірно, «на дуже-дуже довгий час відклало будь-яку можливість іншого майбутнього зледеніння».

За прогнозами, шапка Барнс може повністю зникнути протягом кількох століть. Без неї майбутні зледеніння в Північній Америці доведеться починати з нуля, хоча раніше наявний лід слугував для них відправною точкою. «Те, що було надзвичайно природним і передбачуваним явищем, тепер зникло», — підсумував Янг.