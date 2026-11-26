Експерти радять позбутися продуктів з вичерпаним терміном придатності та провести генеральне прибирання, щоб уникнути харчових отруєнь під час свят.

Перед святковими закупами варто розчистити морозильну камеру й позбутися продуктів із простроченим терміном придатності, ознаками «опіку» від морозу та їжі, яку ніхто не їстиме. Так звільниться місце для заготовок і залишків святкових страв, повідомляє Southern Living.

Особливу увагу радять приділити м'ясу. Свіже м'ясо й птиця можуть зберігатися в морозилці до року, а оброблені м'ясні продукти не варто тримати там довше двох місяців. Домашні залишки, що пролежали понад три місяці, слід викинути, а ті, які з'їдять найближчими днями, розморозити.

Також варто позбутися продуктів у негерметичній упаковці, майже порожніх контейнерів і їжі без підписів, яку вже неможливо впізнати, адже невідомо, скільки часу вона пролежала. Із камери прибирають і неїстівні речі, наприклад, акумулятори холоду чи батарейки, які дехто зберігає на морозі.

Генеральне прибирання за кілька годин

Фахівці рекомендують мити морозильну камеру кожні три-шість місяців. Перед початком прилад відключають від мережі, а продукти перекладають у великий термоконтейнер із льодом. За даними FDA, холодильник без живлення утримує холод близько чотирьох годин, тож продукти не встигнуть зіпсуватися.

Щоб пришвидшити розморожування, у камеру ставлять миску з дуже гарячою водою і зачиняють дверцята. Підталий лід знімають пластиковою чи гумовою лопаткою. Полиці та стінки миють гарячою мильною водою, потім обробляють розчином білого оцту й води у пропорції 1:1 і ретельно витирають насухо. Продукти повертають лише тоді, коли камера знову охолоне.

Правильна температура і безпечне розморожування

Морозильна камера має працювати за температури 0°F (близько −18°C) або нижче, а холодильник — за 40°F (близько 4°C) або нижче. Розморожувати продукти можна в холодильнику, у холодній воді чи мікрохвильовій печі, але ніколи на кухонному столі, бо в частинах, що прогріваються до кімнатної температури, бактерії розмножуються дуже швидко, наголошують в Управлінні охорони здоров'я Орегону.

За даними CDC, зараження Clostridium perfringens найчастіше трапляються в листопаді та грудні й нерідко пов'язані з індичкою та запеченою яловичиною. Ці ж види м'яса є поширеним джерелом сальмонели й кампілобактера, які легко переходять на інші продукти через немиті руки та забруднені поверхні.

«Ніхто не хоче, щоб святкову вечерю запам'ятали як джерело спалаху харчової інфекції, як-от сальмонели, клостридії чи кампілобактера. Якщо заздалегідь подумати, як підтримувати чистоту на кухні, вашу трапезу запам'ятають як веселу зустріч друзів, родини та сусідів», — переконаний епідеміолог відомства Еміліо ДеБесс.