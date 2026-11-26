Якщо верхня частина батареї залишається холодною, не поспішайте додавати потужність на котлі, адже причина криється в повітрі, що накопичилося всередині системи.

Якщо вночі радіатор булькає, а його верхня частина ледь тепла при гарячому низі, посилювати опалення марно: причина не в котлі й не у воді, а в повітрі, яке накопичилося всередині батареї, повідомляє JUGinfo.hr.

Повітря збирається вгорі радіатора, тож гаряча вода не доходить до верхньої частини й не прогріває всю поверхню. Бульканя і постукування є ознаками однієї проблеми. Виробники радіаторів попереджають, що повітря заважає нормальній циркуляції: тиск у системі може падати, котел іноді блокується, а сама система з часом швидше іржавіє.

Кілька хвилин роботи замість гучнішого котла

Перед видаленням повітря опалення треба вимкнути й дочекатися, поки радіатори охолонуть. З гарячої батареї вода б'є сильніше, тому легко обпектися й залити підлогу.

Клапан для спуску повітря зазвичай розташований угорі радіатора, з одного боку. Під нього підкладають старі рушники й ставлять ємність, а потім ключем повільно повертають клапан проти годинникової стрілки приблизно на чверть оберту. Коли шипіння припиняється і йде вода, клапан закривають. Процедуру повторюють на кожному радіаторі з холодним верхом.

Після цього варто перевірити манометр на котлі, адже тиск трохи знижується. Для побутових систем опалення за вимкненого котла рекомендують 1–1,5 бара. Якщо повітря вийшло багато, систему, можливо, доведеться долити водою за інструкцією виробника котла або із залученням сервісного майстра.

Коли тиск у нормі, опалення вмикають, і радіатор має рівномірно грітися знизу догори. Якщо він лишається холодним, причиною може бути засмічення або серйозніша несправність, і тоді варто звернутися до фахівця. Справний радіатор полегшує роботу котла й зменшує рахунок.

Коли справа не лише в повітрі

Британський сантехнік Кріс Гілл із компанії C Gill & Son Plumbing & Heating підтверджує, що бульканя з холодною зоною вгорі майже завжди означає повітря в радіаторі. Якщо ж спуск повітря не допомагає, а вода виходить чорною, шум може спричиняти осад, що обмежує потік, і тоді систему потрібно чистити, зазначає C Gill & Son.

Гучні удари під час вмикання чи вимикання опалення, за словами майстра, часто викликані трубами, які розширюються й тертя об дерев'яні перекриття. Постукування також може бути через надто потужно налаштований насос. Тривожною ознакою, на думку Гілла, є зміна характеру звуку.

«Якщо стукіт новий, гучний або посилюється, варто показати систему фахівцеві, а не просто робити радіо гучніше», — радить Гілл.