Система «Блиск» успішно нейтралізувала ворожу «Герань» під час випробувань на об'єкті критичної інфраструктури.

Український лазер протиповітряної оборони вперше в бойових умовах збив російський реактивний дрон «Герань». Про це 25 листопада повідомив радник міністра оборони Сергій Бескрестнов, відомий під псевдонімом «Флеш», повідомляє The Kyiv Independent.

Ціль знешкодила система «Блиск» компанії Carmine Sky, яка прикривала об'єкт критичної інфраструктури. Потужність установки становить близько чотирьох кіловатів, а ефективна дальність ураження сягає одного кілометра.

Попри успішне бойове застосування, Бескрестнов закликав не поспішати з оцінками й наголосив, що наразі система лише проходить перевірку в реальних умовах.

«Про серійне виробництво лазера говорити ще зарано. Тривають випробування, під час яких лазери захищають об'єкти критичної інфраструктури», — зазначив Бескрестнов.

Про розгортання першого українського лазера ППО для захисту Києва від російських дронів Carmine Sky оголосила 19 листопада. Відтоді, за наявними даними, ефективно працювати системі заважали хмарність і туман над столицею, адже за поганої погоди промінь розсіюється, не долетівши до цілі. Водночас така зброя може стати дешевшою альтернативою дронам-перехоплювачам і ракетам, оскільки для пострілу потрібна лише електроенергія.

Частина «приватної ППО»

Технологію розробляють у межах державної програми «Приватна ППО» за підтримки кластера оборонних технологій Brave1. Програма дозволяє компаніям створювати власні групи протиповітряної оборони під оперативним контролем Повітряних сил. Наразі до неї долучилися близько 100 компаній, половина з яких сформувала бойові підрозділи, що використовують, зокрема, дрони-перехоплювачі та автоматизовані кулеметні турелі. Станом на 14 жовтня такі підрозділи збили понад 60 російських повітряних цілей, переважно дронів.

Не перший український лазер

Про наявність в Україні лазерної зброї військові заявляли й раніше. У грудні 2024 року командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський розповів про систему «Тризуб», здатну, за його словами, уражати повітряні цілі на відстані понад два кілометри. «Це справді працює, це справді існує. Можемо констатувати, що сьогодні Україна, якщо не помиляюся, п'ята країна, яка може сказати, що має лазерну зброю», — заявив Сухаревський, пише The Economic Times.

У лютому 2025 року Сухаревський підтвердив, що «Тризуб» розгорнуто в бойових умовах. Утім, фото системи так і не оприлюднили, а незалежно перевірити заяви військових неможливо. Невідомо також, де її застосовують і скільки цілей вона вразила. У Brave1 від коментарів щодо «Тризуба» відмовилися, повідомляє Defense News.