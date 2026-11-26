Картонні циліндри можуть стати безкоштовними горщиками для розсади, органайзером для дротів або навіть годівницею для птахів.

Порожні втулки від туалетного паперу не варто викидати: з них можна зробити горщики для розсади, органайзер для кабелів, годівницю для птахів та інші корисні в побуті речі. Сім таких способів, які не потребують великих витрат, зібрало польське видання Planeta.pl.

Найпростіший спосіб — використати втулки як контейнери для весняного висівання овочів, зелені чи квітів. Втулку за потреби вкорочують, нижній край надрізають у кількох місцях і загинають усередину, щоб утворилося дно. Заготовки ставлять у неглибокий піддон, засипають ґрунтом для розсади, висівають насіння й обережно поливають. Згодом рослину можна пересадити в ґрунт разом із картоном, менше травмуючи коріння.

Картон швидко вбирає воду, тому такі горщики не можна залишати в застояній воді чи пересушувати. Видання радить використовувати їх лише для короткого періоду вирощування розсади. На грядці втулки також можуть слугувати тимчасовим захистом для молодих сходів, щоб їх не пошкодити під час прополювання.

Від шухляди з дротами до годівниці

Зарядки й USB-кабелі, які зазвичай плутаються в одній шухляді, можна згорнути петлею і вставити у втулку, підписавши, від якого пристрою кожен дріт. Так само картонні циліндри підходять як перегородки для дрібниць у шухляді, для олівців і фломастерів у дитячій кімнаті та для захисту дрібних прикрас під час переїзду.

Для годівниці втулку змащують тонким шаром несоленого смальцю, обкачують у суміші насіння соняшнику, проса та інших кормів для диких птахів і підвішують на мотузці. Видання застерігає: вільних петель залишати не можна, бо птахи можуть у них заплутатися. Ще одне застосування — штампи для малювання з дітьми та основа для саморобних фігурок.

Чому садівники обирають картон

Спосіб із розсадою популярний і серед садівників у соцмережах. Консультантка із садівництва Compost Fairy показала в TikTok, як наповнити втулку ґрунтом, зробити невелику лунку й посадити насіння. Вона радить поливати знизу, щоб коріння росло вниз, а оскільки картон компостується, розсаду можна висаджувати просто в землю, пише The Cool Down.

«Це безкоштовна маленька чашечка для пророщування насіння. Вдалого садівництва», — каже Compost Fairy.

Фахівці Університету Міннесоти рекомендують сіяти насіння в окремі ємності, щоб коріння сусідніх рослин не перепліталося й не травмувалося під час пересаджування. Паперові та волокнисті горщики, які розкладаються в ґрунті, на їхню думку, ідеально підходять для культур, що погано переносять пересаджування, зокрема огірків і гарбузів, зазначає University of Minnesota Extension.