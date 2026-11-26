Кулінарні експерти пояснили, чому варіння псує смак заморожених продуктів, і запропонували спосіб, який робить їх кращими за свіжі.

Заморожені овочі виходять смачнішими й хрусткішими, якщо їх не варити, а швидко обсмажити на сковороді. Такий спосіб зберігає текстуру та дозволяє одразу додати смакові акценти. Цю техніку запропонували кулінарні автори Simply Recipes, повідомляє Express.

У типових заморожених сумішах є морква, кукурудза й горошок. Під час варіння вони розм'якшуються, втрачають структуру, а смак майже не покращується.

Спершу сковороду треба добре розігріти. Овочі швидко виділяють пару, тому на слабкому вогні вони розмокнуть. Одразу після того, як овочі опинилися на сковороді, їх варто щедро посолити, а за кілька хвилин додати оливкову олію або вершкове масло. Загалом приготування займає близько семи хвилин.

Наприкінці радять додати кислинку: сік лимона чи лайма, яблучний або рисовий оцет. Це особливо доречно, якщо овочі подають до пирога чи рагу. Завершальний штрих – свіжа зелень, тертий пармезан або фета. Готові овочі можна подавати окремо або додавати до смаженого рису чи супу.

Під час приготування найважливішим є час

Кулінарні експерти, опитані Food Republic, радять уважно стежити за часом на плиті. Заморожені овочі вже пройшли попередню обробку, тож їх достатньо швидко розігріти. Розморожувати їх заздалегідь не потрібно.

«Перший крок – уникати переготування. Багато домашніх кухарів надто довго готують на пару чи варять заморожені овочі, через що вони стають кашоподібними та прісними», – наголошує шеф-кухар і кулінарний експерт Ask Chef Dennis Денніс Літтлі.

Щодо найкращого способу приготування експерти одностайні.

«Обсмажування чи запікання на сильному вогні перетворює заморожені овочі, надаючи їм карамелізованих країв і глибшого смаку», – зазначає Літтлі.

Шеф-інструктор Інституту кулінарної освіти Річард ЛаМаріта радить запікати заморожені овочі при 200–230 °C на заздалегідь розігрітому деку. Розкладати їх слід так, щоб вони не торкалися одне одного. Спершу з овочів має випаруватися волога, і лише потім вони почнуть рум'янитися. Тому це займає трохи більше часу, ніж зі свіжими продуктами.

Заморожені овочі не поступаються свіжим

Щодо поживності, заморожені овочі не гірші за свіжі. Про це свідчить дослідження, опубліковане в Journal of Agricultural and Food Chemistry. Науковці порівняли вміст вітамінів C, B2, E та бета-каротину у восьми продуктах, зокрема в кукурудзі, моркві, броколі, шпинаті та горошку. Вміст вітамінів у заморожених зразках виявився порівнянним, а інколи й вищим. Винятком став бета-каротин: у горошку та моркві після заморожування його було помітно менше.