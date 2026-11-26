Ренні Чіверс побачив свій колекційний конверт 1972 року на стіні закладу в Ессексі, де він став справжньою місцевою легендою.

Житель англійського графства Ессекс Ренні Чіверс знайшов у пабі конверт, який надіслав сам собі 1972 року. Знахідка, оформлена в рамку, висіла на стіні закладу Red Lion у селі Торрінгтон поблизу Колчестера. Чіверс побачив її 20 листопада, рівно через 54 роки після дати на поштовому штемпелі, повідомляє BBC.

Йдеться про колекційний конверт першого дня — спеціально оформлений конверт із новими марками Royal Mail, проштемпельований у день їхнього випуску. Марки були присвячені срібному весіллю покійної королеви Єлизавети II та герцога Единбурзького.

Чіверс вважав конверт давно втраченим. Він гуляв із друзями і зайшов до пабу випити, коли його товариш Нік Данем помітив на стіні рамку з підписом «досі чекає на Ренні». Спершу Чіверс не звернув на неї уваги, доки не побачив під конвертом своє ім'я.

«Мені було абсолютно ясно, що це той самий конверт, який я відправив 1972 року. Я просто не міг у це повірити», — розповів Чіверс.

Як конверт потрапив до пабу, досі невідомо. Нинішні власники Red Lion кажуть, що рамка вже висіла там, коли вони придбали заклад. Данем, який дружить із Чіверсом понад 50 років, додав, що, за словами барменки, конверт давно став «своєрідною легендою пабу».

«Я ніколи раніше не був у цьому пабі, не знаю нікого, хто з ним пов'язаний, і не маю жодного логічного пояснення, чому він тут. Це загадка», — наголошує Чіверс.

Конверт залишиться на стіні

Зараз 69-річний Чіверс обіймає посаду міського глашатая Колчестера, на яку заступив у листопаді 2024 року. Конверт він надіслав сам собі у 15 років, коли жив у містечку Фринтон і збирав марки та конверти першого дня. Чи повернувся тоді цей лист до нього, він не пам'ятає, пише Gazette.

Чіверсу запропонували забрати знахідку, але він вирішив залишити її в пабі.

«Чесно кажучи, якби я забрав його, то поклав би назад у колекцію, і він, мабуть, пролежав би там до моєї смерті», — зізнався він.

Глашатай планує повісити поруч другу рамку з фотографіями зустрічі з конвертом і розповіддю про цей новий розділ його історії. Господиня пабу Мікела Лука також вважає, що конверт має лишатися на місці як частина історії закладу і пропонує додати до нього позначку про те, що «Ренні тут побував».