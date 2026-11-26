Науковці намагаються зупинити нашестя інвазивних змій, які досі залишаються невловимими для державних програм вилову.

Науковці Університету Флориди та Управління водних ресурсів Південної Флориди (South Florida Water Management District) з 2025 року випробовують у болотах Еверглейдс роботизованих кроликів, які мають виманювати інвазивних бірманських пітонів зі схованок. Для цього звичайних плюшевих зайців начинили технікою, що імітує поведінку живої тварини, повідомляє GameStar.

Усередині приманок працюють мотори, що рухають іграшку, нагрівальні елементи, які відтворюють температуру тіла, та джерела запаху. Живлення забезпечують сонячні панелі, а камери стежать за пітонами, що наближаються. Роботи не ловлять змій самостійно: вони лише приваблюють їх у певне місце, куди потім можна викликати команду ловців. Дорослі пітони сягають понад шести метрів завдовжки, однак завдяки маскуванню їх важко знайти на величезних болотах. Відтоді як 2017 року запрацювали державні програми вилову, з природи прибрали понад 19 тисяч змій.

Чому не справжні кролики

Живі кролики у захищених вольєрах уже довели, що здатні приваблювати пітонів, але тварин треба доглядати, а вольєри регулярно перевіряти. Самого запаху виявилося замало. Під час 84-денного польового експерименту 2022 року на 21 парі ділянок камери зафіксували 11 пітонів: сім біля контрольних ділянок із ґрунтом і лише чотири біля приманок із кролячими екскрементами, сечею та шерстю. Автори дослідження запропонували поєднувати кілька подразників: тепло, зовнішній вигляд і рух.

«Голка в копиці сіна»

Нова версія приманок отримала кілька запахів, вібрацію та дистанційне керування підігрівом. Проєкт уже профінансували на суму близько 330 тисяч доларів, проте перше покоління роботів поки не дало жодного задокументованого вилову пітона. Дослідник Мак-Клірі визнає, що реакція змій на штучних кроликів поступається реакції на живих, повідомляє WTSP.

«Ми обшукуємо величезну територію і шукаємо голку в копиці сіна. І ми не перемагаємо», — наголошує Мак-Клірі.

Ще одне вузьке місце — передавання даних. Наразі в Еверглейдс встановлено близько 90 мисливських камер, які щохвилини роблять знімки у високій роздільності, але пересилати таку кількість фото мобільним зв'язком надто дорого. Тому команда розробляє малопотужні камери Bunny Eyes з фільтром, що вловлює світло, відбите лускою пітона. За словами науковця, вбудований штучний інтелект розпізнає змію з точністю близько 95% і надсилає сповіщення.

«Ми хочемо знайти масштабоване рішення для того, що підповзає до цих робокроликів, і передати його в руки людей, які справді можуть щось із цим зробити», — зазначає Мак-Клірі.

Дослідники також розглядають плавучу версію приманок, адже частина Еверглейдс упродовж року перебуває під водою. Мак-Клірі переконаний, що зусилля варто зосередити на тому, щоб не дати пітонам поширитися далі на північ. Даних, які свідчили б про відновлення місцевої фауни, за його словами, поки немає.