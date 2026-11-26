Популярний лайфхак з інтернету виявився небезпечним: експерти пояснили, як метал на корпусі знищує сигнал та призводить до перегріву техніки.

Монета чи шматок фольги на корпусі роутера не посилюють Wi-Fi, а навпаки, можуть погіршити сигнал більш ніж наполовину та спричинити перегрів пристрою, повідомляє Les Numériques.

Порада класти на роутер монету регулярно з'являється в соцмережах. Її логіка проста: метал відбиває радіохвилі, тож нібито має «перенаправити» сигнал і збільшити покриття. Технічних доказів цього немає, а фахівці з телекомунікацій одностайно спростовують цю пораду. Покращення, яке помічають окремі користувачі, видання пояснює ефектом плацебо або збігом із перезавантаженням роутера.

Антени роутера точно налаштовані на певні частоти. Металевий предмет поруч зміщує їхню резонансну частоту, і частина енергії повертається у внутрішні схеми пристрою. Крім того, викривляється діаграма спрямованості, тому з'являються «мертві зони», а предмет на корпусі перекриває вентиляційні отвори. Через перегрів роутер обмежує продуктивність і швидше зношується.

Чому метал заважає антені

Сертифікований експерт із бездротових мереж Деніел Кочвара пояснює, що метал на відстані менше однієї довжини хвилі взаємодіє з антеною і фактично стає частиною її системи. Через це порушується узгодження імпедансу, зростає коефіцієнт стоячої хвилі, а відбита потужність не лише марнується, а й може перегрівати компоненти точки доступу та з часом виводити їх з ладу, наголошує фахівець CWNP.

«Якщо коротко, розміщення точки доступу Wi-Fi надто близько до металу докорінно змінює роботу її антени, створюючи невідповідність імпедансу, яка вимірюється як високий КСХ, і спотворюючи задану діаграму спрямованості», — зазначає Кочвара.

Водночас відбивачі можуть бути корисними, якщо їхню форму розраховано під конкретне приміщення. У 2017 році дослідники Дартмутського коледжу надрукували на 3D-принтері пластиковий відбивач із тонким шаром металу вартістю близько 35 доларів. Він посилював сигнал на 6 дБ там, де це було потрібно, і послаблював його до 10 дБ в інших зонах.

Що справді допомагає прискорити Wi-Fi

Найбільше на якість сигналу впливає розташування роутера. Його радять ставити в центрі житла на висоті близько 1,5 метра. На підлозі чи в шафі пристрій втрачає до 30% дальності. Також роутер варто тримати подалі від металевих предметів, товстих стін, мікрохвильовки, бездротових телефонів і навіть акваріума, бо вода добре поглинає радіохвилі.

Діапазон 5 ГГц краще використовувати для стримінгу та відеозв'язку поблизу роутера, а 2,4 ГГц, який краще проходить крізь стіни, — для віддалених розумних пристроїв. Допомагають також вибір менш завантаженого каналу, кабельне підключення стаціонарних пристроїв, періодичне перезавантаження та оновлення прошивки. У великих оселях варто встановити mesh-систему або PLC-адаптери.