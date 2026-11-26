Нове озброєння дозволить ЗСУ завдавати ударів по стратегічних цілях у Росії без залежності від західних дозволів.

Українська компанія Fire Point оприлюднила карти дальності двох нових балістичних ракет FP-7 і FP-9 та пояснила різницю між ними. Власна балістика вперше за час війни дозволяє Україні самостійно уражати цілі глибоко на території Росії без дозволу Заходу на використання переданої зброї, повідомляє Interia.

FP-7 є тактичною ракетою з дальністю до 250 кілометрів і бойовою частиною масою до 200 кілограмів. Її призначення полягає в ураженні російських баз і об'єктів одразу за першою лінією фронту, звідки ворог постачає війська боєприпасами, технікою та поповненням.

Йдеться, зокрема, про пускові установки Іскандерів, бази запуску дронів «Герань» та аеродроми російської бомбардувальної й винищувальної авіації. У зоні досяжності FP-7 перебувають Брянськ, Воронеж і Ростов-на-Дону. Україна вже застосовувала цю ракету в бою і найближчим часом планує використовувати її значно ширше.

FP-9 дістане далі за Москву

Значно потужнішою зброєю є FP-9, розрахована на завдання стратегічного рівня. Її дальність сягає 850 кілометрів, а маса бойової частини становить до 800 кілограмів. Ракета призначена для ударів по військовій інфраструктурі за сотні кілометрів від фронту, яка забезпечує логістику військ одразу на кількох напрямках.

За картами Fire Point, у радіусі дії FP-9 опиняються Смоленськ, Ярославль, Нижній Новгород і весь Краснодарський край. Серед потенційних цілей є оборонні підприємства, а також порти на Чорному та Азовському морях. Бойового дебюту FP-9 ще не було, проте, за словами компанії, це питання найближчих тижнів, оскільки роботи над системою завершуються.

Досі для ударів углиб Росії Україна покладалася переважно на дрони або західні ракети, застосування яких обмежували політичні умови. Українські експерти переконані, що 2027 рік стане найінтенсивнішим за взаємними балістичними ударами від початку повномасштабного вторгнення.

Чому ракети складніші за дрони

Ще на початку 2025 року західні аналітики скептично оцінювали українські ракетні амбіції. На відміну від дронів, які можна збирати в невеликих майстернях із комерційних компонентів, двигуни, системи наведення та паливо для класичних ракет потребують великих стаціонарних виробництв і високоточної інженерії, нагадує The Kyiv Independent.

Фахівець із ракетних технологій Міддлберійського інституту Майкл Дуйцман головною перешкодою вважав не брак українських технологічних знань, а російські удари по добре відомих противнику підприємствах. «Щойно налагоджуєш базову промисловість, це не так складно, просто все стає незмірно важче, коли хтось намагається розбомбити всі твої заводи», — наголошував Дуйцман.