Народні методи заготівлі деревини, що передавалися поколіннями, виявилися ефективними з погляду сучасної науки про лісові ресурси.

Угорські селяни колись дотримувалися суворих правил щодо дров: будівельну ялину рубали лише на спадний місяць, деревину залишали сохнути щонайменше на одне літо, а сміття у вогонь не кидали, щоб не накликати пожежу. Про ці забуті народні практики нагадує Agrofórum. Видання зазначає, що останніми роками опалення дровами знову стало популярним, зокрема вимушено через економічні обставини.

Найкраще для топлення підходять тверді листяні породи. Добре підготовлені береза, бук, дуб австрійський чи дуб звичайний за теплотворною здатністю можуть конкурувати навіть із бурим вугіллям. Ключове значення має повітряно-сухий стан із вологістю близько 10%: тоді теплотворна здатність може бути вдвічі вищою, ніж у щойно зрубаної деревини.

Дрова переважно заготовляли взимку, коли не було польових робіт. Нічого не марнували: тонке гілля йшло на плетіння кошиків і тинів, а поліна, які ще можна було розколоти сокирою, кидали в плиту. Ними ж розплачувалися з помічниками.

Вогонь, що може поскаржитися сусідам

В угорській народній традиції вогонь і піч вважали «святими», адже вони давали тепло й готову їжу. Згідно з восьмитомною «Угорською етнографією», на припічку не можна було розчісуватися чи садити квочку, бо в печі «печеться Боже тіло».

У вогонь заборонялося кидати сміття або плювати. Вірили, що інакше він піде скаржитися сусідам на образу й накличе на громаду пожежу. Водночас «чисту й святу» їжу, яку не можна було викидати, як-от великодні яйця чи залишки різдвяних страв, дозволялося спалювати. Якщо вогонь «бурчав», у нього сипали борошно або сіль, щоб запобігти сварці в домі.

Що кажуть сучасні фахівці

Практика тривалої витримки дров узгоджується з рекомендаціями лісівників. За даними британської Forest Research, щойно зрубана деревина містить близько 50–60% вологи, тоді як для дров'яних печей і котлів потрібно 15–25%. Складати поліна радять на підкладках, подалі від землі, на сонці й торцями до вітру. Найважливішим чинником при цьому є добрий рух повітря.

Майкл Джейкобсон, фахівець із лісових ресурсів Університету штату Пенсільванія, також радить обирати щільні листяні породи й не поспішати з розпалюванням свіжої деревини.

«Дрова найкраще горять, коли їхня вологість становить 20% або менше, а для цього потрібен рік або й більше сушіння під дахом і над землею», — наголошує Джейкобсон. За його словами, спалювання невитриманої деревини марнує енергію, бо волога має випаруватися ще до початку горіння, а колоті дрова висихають швидше, повідомляє Penn State University.