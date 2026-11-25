Автор Forbes Девід Дептула пропонує надати Києву до 60 списаних літаків Eagle, які здатні посилити ППО та звільнити F-16 для інших бойових завдань.

Сполучені Штати мають оцінити можливість передати Україні від 50 до 60 списаних винищувачів F-15C/D Eagle, адже Росія посилює повітряні атаки. З такою пропозицією 23 листопада виступив автор Forbes Девід Дептула, повідомляє United24 Media.

Ідеться про літаки, які Повітряна національна гвардія США виводить з експлуатації, а також про машини, що вже стоять на зберіганні на авіабазі Девіс-Монтен в Аризоні. Там нині перебуває понад 240 F-15C/D. Крім того, Повітряні сили США затвердили заміну 54 Eagle у трьох крилах Національної гвардії: у Массачусетсі, Каліфорнії та Луїзіані.

Головною перевагою цього варіанта автор вважає доступність. Через виробничі черги масові поставки нових F-16, Gripen і Rafale в Україну можуть затягнутися до періоду після 2028 року. Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україні потрібно приблизно у 2,5 раза більше винищувачів у повітрі одночасно, оскільки старі F-16 потребують частого обслуговування.

Паралельно Київ шукає нові літаки й серед інших партнерів. Того ж дня міністр оборони Євгеній Хмара закликав союзників по НАТО надати ще 40 винищувачів, а також додаткові системи ППО та підтримку безпілотних систем.

Чим Eagle кращий за F-16

У колонці для Forbes Дептула, який нещодавно повернувся з України, де працював з командуванням Повітряних сил, описує, у якому темпі воюють українські льотчики.

«Один пілот, з яким я познайомився, щойно виконав п’ять вильотів за 12 годин, знищивши 10 російських крилатих ракет. Такий темп показує, чому Україні потрібні і більше винищувачів, і ремонтні потужності, щоб підтримувати їх у польоті», — пише Дептула.

За його словами, багато F-15C Національної гвардії оснащені радарами APG-63(V)3 з активною фазованою антенною решіткою, які виявляють і супроводжують цілі значно краще, ніж станції на будь-яких українських винищувачах. Eagle несе до восьми ракет «повітря – повітря» і 940 снарядів до 20-мм гармати проти 511 у F-16. Гарматний вогонь дає змогу дешевше збивати відповідні цілі й берегти дефіцитні ракети.

Дептула пропонує доручити F-15 основну частину завдань протиповітряної оборони, щоб звільнити F-16 для багатоцільових місій. Нова платформа також дала б змогу пересадити на західну техніку пілотів застарілих МіГ-29 і Су-27. Автор пов’язує ці поставки з американськими зусиллями щодо припинення вогню.

«Якщо Путін вважає, що ППО України слабшатиме, поки тривають переговори, у нього є стимул затягувати. Реальна перспектива посилення оборони прибирає цей стимул і зменшує те, що він міг би здобути, відновивши атаки після припинення вогню», — наголошує Дептула.

Що стоїть на заваді

Перед передачею доведеться оцінити стан планерів, авіоніки й двигунів та наявність комплектуючих. Україні знадобляться навчання пілотів і техніків, запчастини, наземне обладнання, озброєння, а також надійні ремонтні потужності за кордоном, щоб уникнути проблем, з якими стикнувся парк F-16.

The War Zone ще раніше звертало увагу, що F-15 дорогий в експлуатації і найближчим часом потребуватиме масштабної модернізації конструкції. Навчальний центр у Кінгслі-Філд в Орегоні переходить на F-15EX, тож українських пілотів, можливо, довелося б готувати в Японії, Ізраїлі чи Саудівській Аравії. Видання також припускало, що радар AESA можуть визнати надто цінним, щоб ризикувати ним в Україні, пише The War Zone.