Вірусна порада про використання алюмінієвої фольги для боротьби з льодом може зашкодити вашій техніці та пришвидшити її зношення.

Іспанців закликають класти в морозильну камеру кульки з алюмінієвої фольги, щоб легше позбуватися накопиченого льоду. Утім, фахівці наголошують, що цей вірусний лайфгак не запобігає утворенню інею і сам по собі не економить електроенергію, повідомляє OKDiario.

Повна версія трюку поєднує кульки з фольги в кутах камери з гладким аркушем на дні чи стінках, який кладуть після попереднього прибирання. До гладкого алюмінію лід пристає гірше, тож коли іній накопичується, аркуш знімають цілим, не шкрябаючи пластик. Водночас, за словами експертів, кульки не вбирають вологу, не працюють як теплоізоляція і не зменшують споживання енергії.

Фольгу радять класти лише в розморожену й суху камеру: якщо там уже товстий шар льоду, жоден трюк не спрацює. Харчова фольга добре витримує мінусову температуру, але не має закривати вентиляційні отвори, ґратки чи канали й торкатися рухомих або електричних деталей.

Звідки береться іній

Уперше пораду описав німецький сайт Ludwigshafen24, згодом її підхопили іспанські та угорські медіа. Жодних тестів методу першоджерело не наводить, а користь від фольги суто механічна: лід просто знімають разом з нею. До того ж трюк підходить передусім для моделей із ручним розморожуванням і морозильних скринь, бо системи No Frost прибирають іній самостійно, пише УНІАН.

Виробник техніки Whirlpool називає три основні причини появи інею: часте відчинення дверцят, зношений ущільнювач і теплі або погано запаковані продукти. Компанія радить розморожувати камеру, коли шар інею сягає близько 6 мм, і щонайменше раз на рік, без ножів, фенів чи обігрівачів, а лише з пластиковою чи дерев'яною лопаткою.

Фольга може нашкодити

Частина британських фахівців до постійного застеляння камери фольгою ставиться скептично. Кухонний експерт Kitchen Door Hub Стів Ларкін, зокрема, застерігає, що віддирати лід фольгою не можна: так легко подряпати внутрішню обшивку, а пошкодження дозволяють волозі збиратися між шарами й надалі сприяють обмерзанню, пише Ideal Home.

«Застеляти полиці чи стінки фольгою, щоб „полегшити наступне розморожування“, — погана ідея, адже вона може перешкоджати циркуляції повітря, затримувати конденсат і залишати краї, які пошкоджують ущільнювачі дверцят або обшивку. Краще розморожувати, коли іній досягає приблизно 1/4 дюйма, ненадовго відчиняти дверцята, перевіряти ущільнювач і зберігати продукти накритими, щоб волога не потрапляла в камеру», — наголошує директор компанії ELSERVE Віктор Веліков.