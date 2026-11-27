Знімок NASA знову став віральним, але за ілюзією «рослин» ховається складний геологічний процес, пов'язаний із сублімацією сухого льоду.

Знімок північних полярних дюн Марса, зроблений апаратом NASA Mars Reconnaissance Orbiter ще 2008 року, знову привернув увагу: на ньому ніби видно групи дерев, що здіймаються до неба на гребенях крижаних дюн. Насправді жодних рослин на планеті немає. Темні смуги утворює пісок, який рухається схилами під час сезонного випаровування вуглекислотного льоду, повідомляє HVG.

Ілюзію створює ракурс: якщо перевернути зображення догори дриґом, «стовбури» і «гілки» перетворюються на те, чим вони є насправді. Це темний ґрунт із надр дюни, який виштовхнула назовні сублімація льоду і який потім сповз униз по схилу.

Сухий лід замість снігу

Як і на Землі, на Марсі змінюються пори року, проте процеси під час цих змін зовсім інші. Взимку замерзає не вода, а вуглекислий газ з атмосфери, і полярні області вкриває шар сухого льоду. Навесні він не тане, а одразу переходить у газ.

Сонце гріє Марс значно слабше, ніж Землю, але й цього досить, щоб крижаний покрив розтріскався. Світло проходить крізь прозорий лід і спершу нагріває його нижній шар, тож газ, що виривається назовні, захоплює із собою нижній шар ґрунту. До літа лід зникає разом зі смугами, а вітри вирівнюють піщані схили. Завдяки цьому циклу дюни можуть зміщуватися на кілька метрів за рік.

Команда камери HiRISE описує той самий механізм на інших знімках: потік газу з-під льоду виносить пісок крізь тріщини на поверхню і далі вниз підвітряним схилом дюни, залишаючи темні смуги, зазначає HiRISE.

Планета, що не застигла в минулому

За три марсіанські роки спостережень, що відповідає шести земним, дослідники зафіксували цілу послідовність весняних змін. Серед них викиди газу з піском, полігональне розтріскування льоду, піщані зсуви на схилах дюн і темні віяла піску на поверхні льоду. Результати опубліковано у трьох статтях журналу Icarus, повідомляє JPL NASA.

Для науковців ці спостереження змінюють усталене уявлення про Червону планету як про світ, де все важливе давно завершилося.

«Це надзвичайно динамічний процес. Ми мали стару парадигму, що вся активність на Марсі відбувалася мільярди років тому. Завдяки можливості відстежувати зміни за допомогою Mars Reconnaissance Orbiter одна з нових парадигм полягає в тому, що на Марсі сьогодні відбувається багато активних процесів», — наголошує Кендіс Гансен з Інституту планетарних наук у Тусоні.

Зафіксувати такі явища непросто, адже вони минають дуже швидко, попереджає Ганна Портянкіна з Бернського університету. За її словами, лише тепер вчені починають бачити ширшу картину: обидві півкулі Марса розповідають схожі історії.