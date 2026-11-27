Виробники побутової техніки радять використовувати режим самоочищення, який видаляє плісняву, бруд та залишки мийних засобів без зайвих зусиль.

Позбутися липкого нальоту й неприємного запаху всередині пральної машини можна без розбирання: достатньо запустити програму самоочищення на порожньому барабані. У частині моделей LG для цього треба одночасно натиснути лише дві кнопки, повідомляє Deccoria.

Ідеться про машини з функцією Tub Clean. Кнопки Intensive і Crease Care утримують три секунди, доки на дисплеї не з'явиться напис tCL, а потім підтверджують вибір кнопкою Start/Pause. У Bosch, Electrolux і Samsung часто є окрема кнопка або позиція на перемикачі, наприклад, «Очищення барабана» чи Eco Drum Clean. Для старіших і простіших моделей виробники радять звичайне прання на високій температурі без білизни.

Наліт утворюють ворсинки тканин, бруд з одягу та залишки порошку й ополіскувача, які осідають у барабані та на гумових ущільнювачах. Часте прання на низьких температурах не вимиває ці відкладення, тому всередині розмножуються бактерії, з'являється пліснява і запах, що може переходити навіть на чисті речі.

Під час циклу у відсік основного прання додають засіб проти накипу або спеціальний очисник для пральних машин. Звичайний порошок і ополіскувач у порожньому барабані можуть спричинити надмірне піноутворення. Якщо ви переважно перете на низьких температурах, самоочищення варто запускати щонайменше раз на місяць, а також регулярно протирати гумовий ущільнювач дверцят і лоток для засобів.

Скільки триває самоочищення

У Samsung уточнюють, що цикл Self Clean, або Pure Cycle, триває близько години в машинах із вертикальним завантаженням і приблизно чотири години у фронтальних. Додавати очисник не обов'язково, але за наявності запаху плісняви компанія радить використати відбілювач. Індикатор нагадує про очищення після 20 прань у вертикальних моделях і після 40 у фронтальних, повідомляє Samsung.

Звички, які забруднюють машину

У лабораторії Consumer Reports пральні машини після сотень тестових циклів виглядають майже як нові. Експерт видання Річ Гендел пов'язує це насамперед із тим, що команда суворо дозує все, що закладає в барабан, повідомляє Consumer Reports.

«Надмірна кількість засобу має кілька побічних ефектів. У деяких випадках машина не здатна виполоскати надлишок. Залишки засобу опиняються на вашому одязі та у вашій машині», — попереджає Гендел.

Ці залишки притягують ворсинки й бруд і стають середовищем для плісняви. Фахівці радять використовувати близько 1,5 унції (приблизно 44 мл) засобу на звичайне завантаження та відмовитися від ополіскувача. Після останнього прання за день варто протерти мікрофіброю дверцята, ущільнювач і лоток, а потім залишити їх відчиненими до повного висихання, якщо до пральні не мають доступу малі діти й тварини.