Геологічні процеси, що відбувалися 500 мільйонів років тому, могли спровокувати кембрійський вибух та стрімку появу складних організмів.

Під крижаним щитом Антарктиди сховані залишки давнього гірського масиву, висота якого могла дорівнювати Гімалаям. Ці гори сформувалися сотні мільйонів років тому під час появи суперконтиненту Гондвана й могли змінити хімію океанів і атмосфери, створивши умови для стрімкої диверсифікації тваринного життя, повідомляє Spotmedia.

Вчені Ян Кемпбелл і Бей Чен встановили, що інтенсивне горотворення в Антарктиді тривало від 650 до 450 млн років тому. За їхніми оцінками, напередодні кембрійського вибуху близько 46% усіх кристалів циркону на Землі утворювалися саме в Антарктиді. Серед кристалів, що сформувалися під високим тиском у корінні дуже високих гір, частка сягала 55%.

Що розповіли мінеральні зерна

Дослідження провела міжнародна команда науковців з Австралійського національного університету (ANU) та Німецького дослідницького центру геонаук GFZ. Оскільки понад 99,5% Антарктиди вкрито товстим льодом, дослідники проаналізували 1712 зерен циркону з відкладів, піднятих під час океанічного буріння вздовж континентальної окраїни. Вік і хімічний склад цих зерен показали, що гори виникли внаслідок зіткнення Антарктиди з Індією та Африкою, повідомляє ANU.

Ключове питання полягало в тому, чи збігаються ці геологічні процеси в часі з ранньою еволюцією тварин. На думку співавтора дослідження, почесного професора Яна Кемпбелла, такий збіг існує.

«Це, безумовно, наймасштабніші процеси горотворення, які будь-коли зачіпали Антарктиду. Їхнє значення полягає в тому, що вони корелюють із появою перших черепашкових 539 мільйонів років тому та кембрійським вибухом, який приблизно на 10–30 мільйонів років пізніше приніс різке зростання чисельності й різноманіття тваринного життя», — наголошує Кемпбелл.

За версією авторів, швидке руйнування гір постачало до океанів фосфати та інші поживні речовини, а великі обсяги органічного вуглецю опинялися похованими в річкових дельтах. Це знижувало вміст вуглекислого газу й сприяло стійкому зростанню кисню в атмосфері та воді. Оскільки антарктичні гори з'явилися на пізньому етапі формування Гондвани, вони подовжили період щедрого постачання поживних речовин.

«Навряд чи це збіг, що період стрімкої еволюції Землі збігається з найважливішим періодом горотворення на планеті: формуванням і ерозією супергір Гондвани», — переконаний Кемпбелл. Дослідження опубліковане в журналі Earth and Planetary Science Letters.

Водночас не всі науковці поділяють висновки авторів: частина дослідників скептично ставиться до тези, що поживні речовини з цих гір спричинили вибух складного життя, пише Live Science.