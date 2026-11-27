Під крижаним щитом Антарктиди сховані залишки давнього гірського масиву, висота якого могла дорівнювати Гімалаям. Ці гори сформувалися сотні мільйонів років тому під час появи суперконтиненту Гондвана й могли змінити хімію океанів і атмосфери, створивши умови для стрімкої диверсифікації тваринного життя, повідомляє Spotmedia.
Вчені Ян Кемпбелл і Бей Чен встановили, що інтенсивне горотворення в Антарктиді тривало від 650 до 450 млн років тому. За їхніми оцінками, напередодні кембрійського вибуху близько 46% усіх кристалів циркону на Землі утворювалися саме в Антарктиді. Серед кристалів, що сформувалися під високим тиском у корінні дуже високих гір, частка сягала 55%.
Що розповіли мінеральні зерна
Дослідження провела міжнародна команда науковців з Австралійського національного університету (ANU) та Німецького дослідницького центру геонаук GFZ. Оскільки понад 99,5% Антарктиди вкрито товстим льодом, дослідники проаналізували 1712 зерен циркону з відкладів, піднятих під час океанічного буріння вздовж континентальної окраїни. Вік і хімічний склад цих зерен показали, що гори виникли внаслідок зіткнення Антарктиди з Індією та Африкою, повідомляє ANU.
Ключове питання полягало в тому, чи збігаються ці геологічні процеси в часі з ранньою еволюцією тварин. На думку співавтора дослідження, почесного професора Яна Кемпбелла, такий збіг існує.
«Це, безумовно, наймасштабніші процеси горотворення, які будь-коли зачіпали Антарктиду. Їхнє значення полягає в тому, що вони корелюють із появою перших черепашкових 539 мільйонів років тому та кембрійським вибухом, який приблизно на 10–30 мільйонів років пізніше приніс різке зростання чисельності й різноманіття тваринного життя», — наголошує Кемпбелл.
За версією авторів, швидке руйнування гір постачало до океанів фосфати та інші поживні речовини, а великі обсяги органічного вуглецю опинялися похованими в річкових дельтах. Це знижувало вміст вуглекислого газу й сприяло стійкому зростанню кисню в атмосфері та воді. Оскільки антарктичні гори з'явилися на пізньому етапі формування Гондвани, вони подовжили період щедрого постачання поживних речовин.
«Навряд чи це збіг, що період стрімкої еволюції Землі збігається з найважливішим періодом горотворення на планеті: формуванням і ерозією супергір Гондвани», — переконаний Кемпбелл. Дослідження опубліковане в журналі Earth and Planetary Science Letters.
Водночас не всі науковці поділяють висновки авторів: частина дослідників скептично ставиться до тези, що поживні речовини з цих гір спричинили вибух складного життя, пише Live Science.