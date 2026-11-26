Стародавній мегаполіс Деринкую має 18 рівнів і глибину 85 метрів, а його існування виявили завдяки зниклим куркам.

У турецькій Каппадокії під землею розташоване стародавнє місто Деринкую: 18 рівнів, глибина близько 85 метрів і простір для 20 тисяч людей разом із худобою та запасами їжі. Сучасний світ дізнався про нього лише в 1960-х роках, коли місцевий житель під час ремонту пробив стіну в підвалі й натрапив на таємну кімнату, з якої вела мережа тунелів, повідомляє Daily Mail.

Комплекс датують візантійською добою, 780-1180 роками. Тут були їдальні, церкви, стайні, льохи, місіонерська школа і навіть приміщення для виварювання патоки. Вентиляційна шахта глибиною 55 метрів постачала свіже повітря і водночас слугувала колодязем.

Підземні міста вирізали в м'якому вулканічному туфі. Мешканці ховалися в них від персів, арабів і турків-сельджуків, а також від літньої спеки, бо взимку під землею було тепло. Деринкую відкрите для відвідувачів із 1965 року, проте доступно лише 10% території. Вхід коштує 13 євро, дістатися можна автобусом із Гереме.

Зниклі кури та 600 входів

Існує версія, що місто знайшли 1963 року завдяки курям: птахи зникали в щілині, що утворилася під час ремонту будинку. Згодом у приватних оселях виявили понад 600 входів до Деринкую. Це найбільше розкопане підземне місто світу, а 1985 року регіон внесли до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, пише BBC.

Каппадокія століттями переходила від одних завойовників до інших, тож місто слугувало передусім тимчасовим прихистком. Доцент Університету штату Флорида Андреа Де Джорджі вказує на період, коли населення під землею сягнуло піку.

«Послідовна зміна імперій та їхній вплив на ландшафти Анатолії пояснюють звернення до підземних укриттів на кшталт Деринкую. Однак саме під час ісламських набігів ці помешкання використовували на повну», — наголошує Де Джорджі.

Захист продумали до дрібниць: вузькі низькі коридори змушували чужинців рухатися зігнувшись і поодинці, а рівні відокремлювали півтонні кам'яні диски, які можна було зрушити лише зсередини. Повітря надходило через понад 50 вентиляційних шахт.

«Життя під землею, ймовірно, було дуже важким. Мешканці справляли потребу в запечатані глиняні глеки, жили при світлі смолоскипів і ховали мертвих у спеціально відведених місцях», — розповідає гід Сулейман.

Тунелі з'єднували Деринкую з іншими підземними містами, зокрема з Каймакли. Християни ховалися в них ще під час навали Тимура в XIV столітті, а остаточно місто спорожніло 1923 року, коли Туреччина виселила християнське населення до Греції, зазначає History Hit.