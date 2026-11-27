Експерти з випічки радять відмовитися від агресивної хімії на користь домашньої пасти, яка поверне посуду чистоту без шкоди для покриття.

Старий жир, який роками накопичується на деках для випікання, може згіркнути, зіпсувати смак страв і нашкодити здоров'ю. Позбутися його допоможе паста із соди, яку залишають на поверхні на 15–20 хвилин, а потім змивають. Такі поради дали експерти з випічки та кухонного посуду, повідомляє Southern Living.

Регулярне миття дек потрібне не лише для охайного вигляду кухні. Пекарка й засновниця компанії Jennifer's Homemade у Маямі Дженніфер Бехар наголошує на безпеці продуктів.

«Стара олія може згіркнути, від неї їжа матиме поганий смак, і загалом вона шкідлива для вас. Чиста поверхня важлива і для харчової безпеки, і для смаку», — зазначає Бехар.

Старший менеджер із продуктів GoodCook Bakeware Міссі Стефанік додає, що залишки випічки роблять поверхню нерівною. На деці з'являються гарячі точки, тож страви можуть пригоріти або спектися нерівномірно.

Для глибокого очищення експерти радять змішати пів склянки харчової соди з 2–3 столовими ложками перекису водню до консистенції зубної пасти. Суміш рівномірно наносять на суху деку, витримують 15–20 хвилин, щоб нагар розм'як, а потім труть абразивною губкою, промивають теплою водою й витирають насухо. Замість перекису можна взяти білий оцет або засіб для миття посуду.

Посудомийка — не найкращий друг

Алюмінієві деки, за словами Стефанік, не можна мити в посудомийній машині. Посуд з антипригарним покриттям її витримує, проте мийні засоби поступово руйнують покриття, і деку доводиться замінювати раніше. Металеві мочалки та абразивні засоби для таких дек також не підходять.

«Для оптимального результату й довшої служби посуду найкраще мити його вручну теплою мильною водою та витирати рушником», — радить Стефанік.

Бехар рекомендує щоразу після використання мити деку із засобом для посуду, а глибоке чищення проводити раз на кілька місяців. Засобів для чищення духовок вона уникає через надто агресивну хімію і застелює деку пергаментом, щоб менше її забруднювати.

Шеф-кухар не боїться подряпин

Інший підхід пропонує шеф-інструктор Інституту кулінарної освіти Роджер Сітрін. Пригорілий цукор він спершу розмочує у воді в раковині, а у складних випадках бере металеву мочалку та абразивний порошок Bar Keeper's Friend, працюючи в рукавичках. Делікатнішою альтернативою він вважає пасту The Pink Stuff на основі соди, кварцу й мила, повідомляє Mental Floss.

Сітрін обирає прості ресторанні деки з алюмінію без покриття, які витримують інтенсивне чищення. Сліди використання його не бентежать.

«Чи вони трохи дряпаються? Так, але це нормально. Мені не заважає, якщо на них з'являється патина, якщо вони стають трохи коричневими й мають ужитковий вигляд. Це цілком нормально. Що частіше ними користуєшся, то більше в них смаку», — переконаний Сітрін.