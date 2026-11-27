Цей простий метод допоможе відлякати шкідників, проте ентомологи попереджають про його обмежену ефективність.

Один-два сухі лаврові листки в ємності з пшеничним або кукурудзяним борошном можуть допомогти вберегти продукти від комірних шкідників і зменшити харчові втрати. Це простий і дешевий спосіб, але він дає результат лише за правильного використання та належних умов зберігання, повідомляє lovedeco.ro.

Лист лавра благородного (Laurus nobilis) містить ефірні олії, зокрема евкаліптол (цинеол), ліналоол, пінен і терпінеол. Ці леткі сполуки поступово виділяються в ємності та роблять середовище менш привабливим для борошняних жуків, довгоносиків і харчової молі. Вони часто потрапляють у комору разом із купленими продуктами, у яких уже є непомітні яйця чи личинки.

Ефект сухого листка значно менш передбачуваний, ніж у концентрованої олії, тому метод варто вважати лише додатковим запобіжним заходом. Він не знищує яйця й личинки, які вже є в борошні, і не гарантує повного захисту.

Для 1–2 кг борошна радять класти один-два цілі, добре висушені листки; для більших ємностей — три-п’ять. Свіже листя додає вологу, тому не підходить. Замінювати листки треба приблизно раз на три-чотири місяці або тоді, коли вони втратили запах. Цукор, какао, чай і борошно для десертів краще так не зберігати, бо вони вбирають аромат лавра.

Що кажуть дослідження та ентомологи

Лабораторні дані про інсектицидну дію лавра стосуються саме ефірної олії. Науковці Пенджабського аграрного університету в Індії перевірили її проти булавовусого малого борошняного хрущака (Tribolium castaneum), шкідника збіжжя. Найсильніший ефект давала концентрація 12 мг на 1 г зерна, а дія залежала від дози й тривалості впливу. Полярна фракція олії до 30-го дня спричинила 100% загибель дорослих жуків, а виділений з неї евгенол знищив усіх комах до 33-го дня, йдеться в дослідженні в Journal of Applied and Natural Science.

Американські ентомологи щодо побутового використання листя налаштовані скептично. Ерік Бенсон, почесний професор Університету Клемсона, радить не покладатися на домашні засоби.

«Немає достовірних досліджень, які б показували, що лавровий лист чи ефірні олії, наприклад лимонна, відлякують цих шкідників, і вони також не позбавлять від шкідників, які вже є в продуктах», — наголошує Бенсон, слова якого наводить Southern Living.

Головний захист — герметична тара

Найдієвішим способом запобігти появі комах лишається зберігання борошна в скляних банках або в жорсткому харчовому пластику з ущільнювачами. Паперові, картонні й тонкі пластикові пакети шкідники можуть прогризти. Тримати продукти слід у прохолодному, сухому та темному місці й не купувати їх із великим запасом.

Свіжокуплене борошно можна для надійності витримати в морозильній камері за температури мінус 18 °C щонайменше чотири дні: холод знищує можливі яйця, личинки та комах. Якщо в продукті вже помітні жуки, личинки, тонке павутиння чи грудочки, його треба викинути, перевірити інші запаси, пропилососити полиці та вимити їх теплою водою з миючим засобом.