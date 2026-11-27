Давня система ондоль перетворилася на сучасну теплу підлогу, що дозволяє суттєво економити на опаленні, використовуючи принципи накопичення тепла в камені.

Корейці навчилися обігрівати оселі без радіаторів понад 2 тисячі років тому. Їхня система ондоль, назва якої дослівно означає «теплий камінь», зберігала тепло в приміщенні навіть після того, як вогонь згасав. У модернізованому вигляді її використовують досі, зокрема як спосіб зменшити зимові рахунки, повідомляє Fakt.pl.

У традиційних будинках гарячі гази від спалювання дров, іноді з печі, на якій готували їжу, проходили каналами під підлогою, нагрівали кам'яні плити й виходили назовні через димар. Камінь накопичував тепло і ще довго віддавав його кімнаті. Спершу так обігрівали лише частину приміщення, а за династії Чосон канали охопили всю підлогу. На теплій підлозі відпочивали, їли й спали, тому замість високих столів і ліжок користувалися низькими меблями та розкладними матрацами.

Сучасний ондоль працює без вогнища: під підлогою прокладають труби з підігрітою водою. Завдяки великій площі обігріву така система може працювати за нижчої температури води, ніж звичайні радіатори. Це особливо важливо для теплових насосів, ефективність яких зазвичай зростає зі зниженням температури подачі.

Водночас сама заміна батарей на теплу підлогу не гарантує економії. Витрати на опалення визначають насамперед утеплення стін, даху й підлоги, герметичність вікон і дверей, тип джерела тепла та спосіб регулювання. Монтаж в існуючому будинку може вимагати перебудови підлоги, тому його зазвичай планують під час капітального ремонту або будівництва.

Квартира як велика піч

У Кореї сучасне опалення майже в кожному домі виросло зі старовинної дров'яної печі агунгі. Президент Міжнародного товариства ондоль професор Кім Чжун Бон переконаний, що принцип роботи за століття не змінився.

«Сучасна система водяної теплої підлоги, яка працює з теплою водою, що циркулює трубами, під'єднаними до котла, — це вдосконалення того самого механізму, за яким агунгі колись нагрівала підлогу в традиційних корейських будинках. Система опалення в багатоквартирних будинках — це, по суті, ондоль», — наголошує Кім Чжун Бон.

На відміну від західних радіаторів, які гріють повітря, ондоль нагріває підлогу, і, за словами професора, це приємніше, ощадливіше й зберігає ноги в теплі, пише The Korea Herald.

Корейські дослідники, які моделювали роботу ондоля в типовій квартирі, дійшли висновку, що система підтримує комфортний мікроклімат за менших витрат енергії, ідеться в дослідженні в журналі Indoor and Built Environment.

У 2018 році Управління культурної спадщини Кореї оголосило про намір внести традиційний ондоль до переліку національної нематеріальної культурної спадщини. Відомство назвало систему свідченням «мудрості та креативності людей у боротьбі з холодними зимами», а цеглу й камінь ондолів, датовані III–I століттями до н. е., археологи знаходили по всьому Корейському півострову, інформує Korea.net.