Кім Чен Ин заборонив російським літакам використовувати повітряний простір КНДР та зупинив постачання балістичних ракет KN-23.

Північна Корея тимчасово призупинила військову підтримку Росії. Пхеньян заборонив російським військово-транспортним літакам використовувати свій повітряний простір і зупинив постачання балістичних ракет KN-23. Про це оголосила очільниця Міністерства закордонних справ КНДР Чхве Сон Хі, а рішення особисто ухвалив Кім Чен Ин, повідомляє Onet з посиланням на українську воєнну розвідку.

Напруга виникла в жовтні після заяви заступника голови Міністерства закордонних справ Росії Андрія Руденка. Він сказав, що в майбутньому Кремль сприятиме деескалації відносин між Сеулом і Пхеньяном, що обурило Північну Корею. Наприкінці місяця Чхве Сон Хі заявила, що такі слова не відповідають характеру союзницьких домовленостей між країнами, і зажадала від Москви пояснити її політику щодо Південної Кореї.

Союз двох країн закріплює договір про взаємну оборону, підписаний Володимиром Путіним і Кімом Чен Ином. Документ зобов'язує кожну зі сторін у разі нападу на іншу без зволікань надати їй військову та іншу допомогу всіма доступними засобами, пише AP.

Розвідка уточнила, які саме кроки зробив Пхеньян і чого тепер не отримає Москва.

«Зокрема, обмеження передбачають заборону на використання повітряного простору КНДР російськими військово-транспортними літаками, а також призупинення постачання балістичних ракет KN-23 і чергової партії артилерійських боєприпасів», — йдеться в повідомленні ГУР.

Крім того, КНДР не поспішає виконувати прохання Росії збільшити північнокорейський контингент на її території з 8,5 до 50 тисяч військових. За висновком української розвідки, подальше розширення військової співпраці Москви та Пхеньяна зараз перебуває на етапі стримування.

Північнокорейські військові залишаються в Росії

Водночас уже розгорнуті сили КНДР залишаються на місці. Підрозділи 11-го корпусу спеціальних сил армії КНДР і далі служать у Курській області в другому ешелоні угруповання «Курськ». Із середини літа у Воронезькій області діє зведений ракетний підрозділ КНДР, який росіяни залучають до ударів по Україні. Він входить до складу 112-ї ракетної бригади 1-ї танкової армії Московського військового округу.

Взаємодію армій двох країн ускладнюють низька оперативна сумісність, мовний бар'єр, нестача перекладачів і слабка логістична підтримка з боку КНДР. Вище російське командування, за даними розвідки, відверто зневажає північнокорейських військових і вважає їх «політично нав'язаним тягарем».

Ще одним чинником, що гальмує співпрацю, розвідка називає значні втрати північнокорейського контингенту в боях на Курщині. За оцінками ГУР, вони становлять 7058 військових, із них 2251 загиблий, решта — поранені.