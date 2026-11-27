Вежа Tianjin 117, яка роками стоїть порожньою, отримала відзнаку Книги рекордів Гіннеса за найвищі ліфти у світі.

Недобудований хмарочос Tianjin 117 у китайському Тяньцзіні, який роками залишається майже невикористаним, отримав ще один запис у Книзі рекордів Гіннеса. За даними Гіннеса та компанії Otis, про які писав Newsweek, у будівлі працюють найвищі у світі ліфти, встановлені всередині однієї споруди, повідомляє WP Tech.

Вежа, відома також як Goldin Finance 117 або China 117 Tower, вже має у Гіннеса статус найвищої незаселеної будівлі у світі. Будівництво стартувало 18 серпня 2008 року, а у вересні 2015-го хмарочос досяг проєктної висоти 595,5 метра й на той момент був п'ятим за висотою у світі. Власник, гонконзький девелопер Goldin Properties, зазнав фінансових труднощів після обвалу китайського фондового ринку в червні 2015 року і в грудні того ж року зупинив роботи. Невдачі на кшталт цієї частково спонукали Пекін у 2020 році фактично заборонити зведення нових будівель понад 500 метрів, пише Guinness World Records.

Друге життя з держпідтримкою

У квітні 2025 року китайські державні ЗМІ повідомили, що роботи на вежі можуть відновитися, а завершити її планують у 2027 році. Новий дозвіл на будівництво передбачає контракт майже на 569 млн юанів (близько 78 млн доларів), а назву збанкрутілого девелопера, який перебуває в процесі ліквідації, з найменування хмарочоса, ймовірно, приберуть. Чи збережеться початкове призначення будівлі з офісами та п'ятизірковим готелем, невідомо, зазначає CNN.

Професор права Школи права Університету Дьюка Цяо Шитун переконаний, що держава запропонувала проєкту інвестиції та реструктуризацію боргу, а сам крок є сигналом ринку нерухомості, який уряд прагне стабілізувати.

«Надвисокі хмарочоси не обов'язково є найефективнішими проєктами й не обов'язково приносять прибуток, але вони є індикаторами. Відродивши та завершивши цей проєкт, уряд принаймні сподівається підвищити довіру людей», — наголошує Цяо.

Водночас експерт сумнівається в економічній доцільності вежі на тлі млявих продажів нерухомості та низької заповнюваності офісів у Китаї. «Я справді не знаю, хто купуватиме чи орендуватиме ці комерційні площі», — попереджає він.

За десятиліття простою Goldin Finance 117 обійшли за висотою Shanghai Tower та Ping An Finance Centre у Шеньчжені. Після завершення хмарочос стане лише третім у Китаї та шостим у світі.