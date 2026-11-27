Рельєфні цятки та квіточки виконують важливу технічну роль, про яку більшість споживачів навіть не здогадується.

Рельєфні цятки й квіточки на паперових рушниках мають практичну функцію: вони допомагають утримувати рідину, роблять папір м'якшим і скріплюють шари між собою. Ефект досягається завдяки технології тиснення, під час якої папір пропускають між спеціальними валами, щоб утворити дрібні заглибини та виступи, повідомляє Observator.

Тиснення змінює об'єм і пористість аркуша. У порожнинах затримується рідина, а сам рушник здається товщим і гнучкішим. Водночас надмірний тиск заради виразного малюнка послаблює волокна, і мокрий папір рветься легше, тому виробники шукають баланс між вбирністю, м'якістю та міцністю.

Ще одна, менш відома функція: точки пресування утримують разом два й більше шарів, які інакше розшаровувалися б під час витирання, особливо коли намокають. Кухонні рушники розраховані на вологу, тоді як туалетний папір має швидко розпадатися у воді, щоб не забивати каналізацію.

Від одного шару до двох

Перші паперові рушники з'явилися близько 1910 року: їх почала продавати компанія братів Скотт із Філадельфії. Візерунки на них з'явилися не одразу, розповів Джеррі Баллас, власник кількох патентів у галузі нетканих паперових матеріалів і член ради директорів Sellars Absorbent Materials, повідомляє Yahoo.

«Паперові рушники почали тиснути на початку 1920-х років як інновацію для покращення якості. Тиснення збільшило здатність утримувати рідину й зробило продукт товщим і м'якшим», — зазначає Баллас.

За його словами, тоді рушники були одношаровими, а малюнок на них був дуже щільним і не надто естетичним. На початку 1950-х з'явилися двошарові рушники, для яких рельєф став ще й способом скріпити шари. Нині виробники обирають візерунок після лабораторних випробувань і використовують його також для того, щоб вирізнити свій бренд.

Чи існує найкращий малюнок

Однозначної відповіді немає. Португальські дослідники порівняли лінії та точки з прямою й заокругленою формою країв. Геометрія елементів не вплинула на швидкість поглинання крапель рідини. Водночас найвищу м'якість у двошаровому зразку дали заокруглені елементи, а дрібні точкові мікровізерунки сильніше збільшували об'єм паперу, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Polymers на PMC.

Сам Баллас переконаний, що якість рушника визначають міцність у мокрому стані, вбирність і м'якість без ворсу. Проте перевірити ці властивості можна лише на практиці.