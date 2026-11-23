Засмічений дренажний канал може стати причиною калюж та неприємного запаху.

Невеликий отвір на задній стінці холодильника, зазвичай над шухлядами для овочів, відводить талу воду з камери. Якщо він засмічується, під шухлядами з'являються калюжі й неприємний запах, а вода може витікати на підлогу. Як безпечно доглядати за цим елементом, розповідає польський портал trojmiasto.pl.

Отвір є частиною системи автоматичного розморожування. Волога з повітря осідає на холодній задній стінці, тимчасово замерзає і тане. Далі вода стікає жолобком у дренажний канал і потрапляє в контейнер ззаду приладу, де випаровується завдяки теплу холодильного контуру. Спорожнювати цей контейнер у справному холодильнику не потрібно.

Через малий діаметр отвір легко забивається крихтами, рештками їжі та осадом. Про засмічення свідчать вода під шухлядами чи на нижній полиці, надмірна вологість унизу камери, запах або вода, що витікає після відчинення дверей. Схожі ознаки можуть з'являтися й через зношені ущільнювачі, нещільно зачинені двері чи несправність системи розморожування.

Пластиковий йоржик замість голки

Перед чищенням холодильник вимикають з мережі, виймають продукти та шухляди. Видимий бруд прибирають вологою ганчіркою або ватною паличкою, а вхід у канал обережно, без зусиль, прочищають спеціальним йоржиком з комплекту чи м'яким пластиковим інструментом, рекомендованим виробником. Пролити отвір невеликою кількістю води можна лише тоді, коли це передбачає інструкція до конкретної моделі.

Голки, цвяхи, дріт та інші металеві предмети використовувати не можна: вони здатні пошкодити канал. Також не варто заливати в отвір засоби для прочищення труб, окріп чи багато води. Агресивна хімія може зіпсувати деталі, а невміле чищення лише погіршить ситуацію.

Частота догляду залежить від конструкції холодильника. Наприклад, компанія Electrolux для окремих моделей рекомендує чистити канал раз на три місяці. Щоб бруд рідше потрапляв у дренаж, продукти не притуляють до задньої стінки, зберігають у контейнерах і регулярно прибирають рештки їжі з полиць.

Немає отвору: це не поломка

Видимий дренажний отвір мають не всі холодильники. У багатьох новіших моделях, зокрема із системою No Frost, елементи відведення води сховані за панелями. Знімати ці панелі самостійно не рекомендують, краще звіритися з інструкцією.

Якщо після чищення вода й далі збирається, причиною може бути глибший затор, обмерзання каналу, нещільні двері, неправильне встановлення приладу або несправність системи розморожування. У такому разі варто звернутися до сервісу побутової техніки, а не прочищати канал силою.