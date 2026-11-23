У квітні гравітація планети захопила астероїд діаметром до трьох метрів, який вже у грудні покине навколоземну орбіту.

Земля наразі має другого, тимчасового супутника: у квітні гравітація планети захопила крихітний астероїд діаметром близько 2 метрів. «Міні-місяць» залишатиметься на навколоземній орбіті до початку грудня, після чого має вийти зі сфери гравітаційного впливу Землі й продовжити рух навколо Сонця, повідомляє CNN.

Об'єкт настільки малий і тьмяний, що астрономам знадобилося кілька тижнів, щоб переконатися, що це не відпрацьований супутник чи його фрагмент. Наприкінці жовтня Центр малих планет Міжнародного астрономічного союзу присвоїв йому позначення 2026 QQ8. Термін «міні-місяць» не є офіційним; раніше його вживали, зокрема, для астероїдів 2006 RH120 та 2020 CD3, які оберталися навколо Землі близько року та трьох років відповідно.

Такі гості біля нашої планети не є рідкістю, хоча помітити їх вдається нечасто, переконаний директор Центру малих планет Меттью Пейн.

«У середньому, ймовірно, в будь-який момент там є один. Вони затримуються на кілька тижнів чи місяців. Іноді немає жодного, іноді — кілька», — зазначає Пейн.

За його словами, більшість таких тіл дуже малі, перебувають надто далеко й рухаються надто швидко, щоб сучасні оглядові програми могли їх зафіксувати. Загрози зіткнення 2026 QQ8 із Землею немає: навіть потрапивши в атмосферу, він безпечно зруйнувався б. «У кращому разі ви побачили б яскравий метеор у небі й почули б невеликий гуркіт», — наголошує науковець.

Астероїд не внесено до списку ризикових об'єктів, а його діаметр оцінюють у 1,4–3 метри. За розрахунками, 13 грудня він пройде на відстані близько 1,35 млн км від центру Землі, свідчать дані Європейського космічного агентства.

Природне тіло, а не космічне сміття

Об'єкт виявив у серпні угорський астроном Кріштіан Шарнецкі, науковий координатор обсерваторії Конкой, який попередньо назвав знахідку Sar2901.

«На момент відкриття він виглядав так само, як і майже чотириста інших навколоземних астероїдів, які я знайшов. Його унікальна природа стала очевидною лише згодом, після точних орбітальних розрахунків», — розповів Шарнецкі.

Спершу науковці розійшлися в думках щодо природного чи штучного походження тіла. Остаточну відповідь дало спостереження за тим, як сонячне випромінювання впливало на рух об'єкта протягом кількох тижнів. Завдяки телескопу Lowell Discovery в Аризоні та 2,2-метровому телескопу Гавайського університету на Мауна-Кеа 2026 QQ8 визнали природним астероїдом.

Точне походження каменя ще досліджують, однак більшість навколоземних об'єктів прилітає з поясу астероїдів між орбітами Марса та Юпітера. Як зазначає Пейн, якщо такий астероїд наближається до Землі з невеликою швидкістю, він може поступово потрапити під дію гравітації планети й Місяця, відхилитися від початкової орбіти та почати обертатися навколо Землі.