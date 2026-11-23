Цей побутовий метод блокує радіосигнал брелока, не даючи злодіям відчинити машину через релейну атаку.

Обгортання ключа від автомобіля з безключовим доступом у кілька шарів алюмінієвої фольги може завадити так званій релейній крадіжці, коли злодії відкривають і заводять машину без фізичного ключа. Цей побутовий метод має цілком наукове підґрунтя, повідомляє El Cronista.

Брелоки безключового доступу постійно випромінюють радіосигнал малого радіуса дії. Автомобіль розпізнає його і дозволяє відчинити двері та запустити двигун. Металева обгортка, що повністю охоплює ключ, діє як клітка Фарадея та блокує радіохвилі. Якщо машина не «чує» брелок, атака не спрацює.

Щоб захист був ефективним, ключ треба загорнути повністю, без щілин і відкритих ділянок. Просто покласти його на аркуш фольги недостатньо. Найбільше це варто робити вночі або тоді, коли авто довго стоїть без руху. Перед поїздкою ключ потрібно дістати з обгортки.

Як діють викрадачі

Злочинці зазвичай працюють удвох. Один тримає передавач біля фасаду будинку й шукає сигнал брелока, другий стоїть біля авто з приймачем. Машина «вважає», що власник поруч, і відчиняється. У Британії страховики за рік виплатили за викрадення авто на третину більше, ніж роком раніше, пише inews.

Річард Біллієлд, технічний директор Thatcham Research, яка консультує британських автострахувальників, пов'язує інтерес злочинців із вартістю таких машин.

«Коли потенційною ціллю для них є автомобіль за 30, 40 чи 50 тисяч фунтів, вони дуже вмотивовані шукати способи обдурити технологію», — наголошує Біллієлд.

Виробники вже реагують. Вони вбудовують у брелоки датчики руху, які вимикають ключ після кількох хвилин нерухомості. Tesla запровадила функцію «PIN для водіння»: авто не рушить, доки власник не введе код на екрані.

Фольга працює, холодильник — ні

Фольга справді блокує сигнал. Проте популярні поради зберігати ключ у холодильнику чи бляшанці від печива є міфом: не всі холодильники повністю металеві, а деякі бляшанки можуть навіть підсилювати сигнал, попереджає BikeSocial.

Видання радить обирати якісні RFID-чохли, бо дешеві швидко зношуються. Один такий чохол під час тесту асоціації TASSA вже за короткий час перестав захищати від релейної атаки, а власник про це навіть не здогадувався. Ключі також варто тримати якомога далі від зовнішніх стін і вікон, а за можливості взагалі вимкнути безключовий доступ у налаштуваннях авто.