Щоб позбутися стійкого мінерального осаду, кран достатньо обгорнути змоченим у розчині паперовим рушником на 15 хвилин.

Білий наліт вапняного каменю на змішувачі можна розм'якшити без інтенсивного тертя. Для цього кран обгортають паперовим рушником, змоченим розведеним оцтом, і залишають на 10–30 хвилин, повідомляє Wprost.

Головна перевага методу полягає в тривалому контакті кислоти з нальотом. Якщо змішувач просто збризнути засобом, рідина швидко стікає з його заокругленої поверхні в умивальник, а змочений папір утримує розчин саме там, де він потрібен.

Білі обідки навколо носика, матові патьоки на ручках і твердий наліт біля основи часто лишаються навіть на щойно вимитому крані, а волога ганчірка тут майже не допомагає.

«Камінь не є забрудненням, яке досить стерти. Це мінеральний осад, який треба розчинити або видалити механічно», — йдеться в матеріалі.

Для компресу 10-відсотковий білий спиртовий оцет змішують з водою у пропорції 1:1, наприклад, по півсклянки. Виходить розчин із концентрацією оцтової кислоти близько 5%. Паперовий рушник складають смужками, змочують і прикладають до нальоту. Зазвичай вистачає 10–15 хвилин, а до 30 хвилин витримку збільшують лише тоді, коли це дозволяє виробник. Після цього поверхню обережно протирають м'якою губкою, ополіскують і полірують мікрофіброю.

Найстійкіший наліт збирається там, де змішувач торкається умивальника. Для цього місця рушник скручують у тонкий валик, просочують розчином і вкладають навколо основи, а розм'якшений наліт прибирають м'якою щіточкою. Тонкий шар може зникнути після однієї процедури, а товстий іноді потребує кількох коротких підходів.

Коли оцет зашкодить

Перед процедурою варто перевірити рекомендації виробника, адже частина покриттів погано реагує на кислоту. Обережності потребують чорні, золоті й кольорові змішувачі, матові та шліфовані поверхні, PVD-покриття, пошкоджений хром і натуральний камінь, як-от мармур чи травертин. Оцет також не можна змішувати з хлорним відбілювачем, бо таке поєднання може виділяти токсичний хлор.

Оцет не змінює жорсткості води, тож захистити кран від нових плям допомагають лише звички. Серед них — протирання насухо після використання, чищення аератора та ремонт крана, що протікає.

«Якщо вода не випарується на змішувачі, вона не залишить на ньому чергової порції мінералів», — наголошується в публікації.

Жорсткість води визначається вмістом розчинених кальцію та магнію. Воду з показником понад 180 мг/л у перерахунку на карбонат кальцію вважають дуже жорсткою. Для здоров'я вона не становить загрози, проте спричиняє мінеральні відкладення в сантехніці, змішувачах і водонагрівачах, зазначає Геологічна служба США (USGS).