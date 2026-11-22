В організмі Chaetoderma shenloong виявили спеціальну клітинну структуру, що дозволяє тварині жити в умовах майже повної відсутності кисню.

Науковці Гонконзького університету науки і технологій (HKUST) виявили в глибоководному молюска Chaetoderma shenloong невідому раніше клітинну структуру, «дракосферу», в якій він утримує тисячі бактерій-симбіонтів. Ця органела допомагає тварині виживати майже без кисню в мулі холодних сипів Південнокитайського моря, повідомляє SciTechDaily.

Молюск, відомий також як Divine Dragon Glistenworm, сягає понад 150 мм завдовжки і живе на глибині кількох десятків сантиметрів під поверхнею дна, у відкладах, багатих на сірководень. Мікрокомп'ютерна томографія та тривимірна реконструкція показали, що його радула значно редукована, а середня і задня кишки та анальний отвір майже зникли. Більшу частину порожнини тіла займають травні залози, заповнені бактеріями, які слугують головним джерелом поживних речовин і енергії.

Бактерії зосереджені в кулястих утвореннях діаметром 10–15 мікрометрів, оточених понад 20 шарами мембран. У кожному з них від сотень до тисяч сіркоокиснювальних мікроорганізмів, а одна клітина-господар у середньому вміщує понад 1600 симбіонтів. У дракосфері немає ядер і лізосом, тож це не звичайна клітина і не типова травна вакуоля. Назва з латини означає «драконова куля» і пояснюється намистоподібною формою утворення.

Мембранний фільтр для кисню

Геномний аналіз показав, що бактерії молюска пристосовані підтримувати метаболізм за мінімальної кількості кисню. Дослідники припускають, що багатошарові мембрани сповільнюють дифузію кисню й спрямовують його обмежені запаси передусім до клітин господаря, не порушуючи роботу симбіотичної системи. Ця гіпотеза ще потребує перевірки. Навколо зон із бактеріями також виявили ознаки активності травних ферментів: імовірно, молюск отримує необхідні речовини, перетравлюючи частину симбіонтів.

Дослідження очолив професор кафедри океанології HKUST Цянь Пейюань у співпраці із Сунь Цзінем з Океанського університету Китаю, Цю Цзяньвенем з Гонконзького баптистського університету та іншими установами. Результати опубліковано в Nature Communications. Раніше було відомо, що глибоководні мідії, трубчасті черви й молюски-венериди поселяють бактерій у своїх клітинах, але переконливих доказів того, що тварини здатні виробити спеціальні органели для симбіозу, не було, зазначає Phys.org.

Підказка до походження мітохондрій

Вважається, що мітохондрії та хлоропласти виникли внаслідок давнього симбіозу мікроорганізмів із клітинами-господарями. Автори наголошують, що дракосфера не доводить, що в Chaetoderma shenloong відбувається подібний еволюційний перехід, проте вона дає новий приклад тісної співпраці тварин і бактерій для вивчення того, як формуються органели.

Вид описали лише у 2024 році за зразками з холодного сипу Хайма. Це перший представник класу Caudofoveata, названий з хемосинтетичної екосистеми, і перший безпанцирний молюск, пов'язаний із сипами, повідомляє Zoosystematics and Evolution.

Сліди Chaetoderma shenloong вже знайшли біля грязьового вулкана поблизу японського острова Кюсю та на сипі Site F у північній частині Південнокитайського моря. Разом із даними про великі споріднені види в Мексиканській затоці це дає підстави припускати, що такі тварини значно поширеніші на холодних сипах, ніж вважалося, і можуть брати участь у кругообігу метану, сірки та вуглецю на глибині.