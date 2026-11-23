Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш вимагає додаткових літаків AWACS та F-35 після навмисної провокації Москви під час навчань Альянсу.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш 20 листопада звернувся до союзників по НАТО з проханням посилити протиповітряну оборону країни після того, як на польську територію впали дві російські ракети та реактивний дрон, повідомляє United24 Media.

Варшава просить партнерів передусім про літаки дальнього радіолокаційного виявлення AWACS і винищувачі F-35. За словами міністра, наступного року до Польщі також прибудуть німецькі Eurofighter. Крилата ракета Х-101 впала в селі Новий Липовець Люблінського воєводства, ще одна ракета в Рудніку-над-Сяном, а дрон у Молодичі. Ніхто не постраждав, критична інфраструктура не зазнала ушкоджень.

Окремо Косіняк-Камиш анонсував офіційний запит до керівництва блоку щодо розширення операції на східному фланзі.

«Я звернуся до Північноатлантичного альянсу, безпосередньо до Генерального секретаря НАТО, з проханням виділити додаткові сили та засоби в межах місії Eastern Sentry. Нам потрібна ще більша підтримка», — заявив Косіняк-Камиш.

Провокація з розрахунком

Польська влада назвала інцидент навмисною провокацією Москви. Об'єкти залетіли саме тоді, коли Польща приймала маневри союзників України з «Коаліції охочих», пише Reuters.

«Ці навчання разом із присутністю міністрів оборони Франції, Великої Британії та країн Балтії, а також восьми начальників генштабів, зокрема наших ключових союзників, свідчать, що збіг цих подій не є випадковим», — наголосив Косіняк-Камиш.

Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що російське походження об'єктів не викликає сумнівів, і анонсував візит Генерального секретаря НАТО Марка Рютте до Варшави в суботу. Сам Рютте назвав інцидент «очевидно небезпечним» і запевнив Польщу в солідарності Альянсу.

Без статті 4

Ракети й дрон опинилися в Польщі під час масованої атаки Росії на Україну, у якій було задіяно понад 400 дронів і понад 110 ракет. Одна з ракет впала приблизно за 35 км від місця навчань. Польща не стала ініціювати консультації за статтею 4 Північноатлантичного договору, а натомість розраховує на розширення наявної місії Eastern Sentry. Експерт із геополітики Гаррі Неделку переконаний, що стаття 4 «втрачає свою цінність, якщо до неї постійно вдаватися», інформує The Business Standard.

Місію Eastern Sentry НАТО запустило у вересні 2025 року у відповідь на масоване порушення повітряного простору Польщі російськими дронами. Вона спрямована на посилення присутності Альянсу на східному фланзі й поєднує традиційні засоби з новими технологіями, зокрема для протидії безпілотникам, ідеться на сайті НАТО.