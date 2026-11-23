Гаррі Блоджетт зник під час подорожі до Самоа, але його врятував старий радіомаяк, що дістався від попереднього власника вітрильника.

Літак Берегової охорони США виявив за 460 миль від узбережжя Сан-Дієго вітрильник Willow Wind. На борту були 86-річний моряк Гаррі Блоджетт і його собака Саша, які близько двох місяців провели в Тихому океані без зв'язку. Обох урятували й доправили на берег, повідомляє Futura Sciences.

Чоловік вирушив з Асторії (штат Орегон) до Паго-Паго на Американському Самоа. Зв'язок із ним обірвався 20 серпня, проте про зникнення рятувальники дізналися лише 24 жовтня. Через три дні вони отримали сигнал аварійного маяка із судна. На пошуки підняли літаки C-27 Spartan і HC-130 Hercules, а також скерували катер Robert Ward.

Першим до вітрильника підійшло торговельне судно Grand Orion. Через високі хвилі пересадку довелося відкласти, і лише згодом екіпаж підняв на борт чоловіка та собаку. Наступного ранку гелікоптер Берегової охорони забрав їх приблизно за 170 миль на захід від Вентури й доправив до Сан-Дієго, де моряка госпіталізували. Вітрильник із пошкодженими вітрилами залишився дрейфувати в океані.

Маяк від попереднього власника

Про відсутність звісток від Блоджетта Берегову охорону повідомив стурбований друг. Він знав лише, що плавання мало тривати близько 45 днів, а деталей маршруту не мав, пише People.

Вирішальну роль відіграв радіомаяк, який дістався Блоджетту разом із човном від попереднього власника, розповів координатор операції командер Джейсон Нгуєн.

«Він досі працював, і з якоїсь причини спрацював, ми отримали сигнал і змогли його знайти», — зазначив Нгуєн.

Уночі екіпаж літака помітив судно, проте не зміг підтвердити, що це Willow Wind. Пілоти кілька разів пролітали дуже низько, щоб розбудити людей на борту, але на палубу ніхто не вийшов. Коли пальне закінчувалося, екіпаж зв'язався з Grand Orion, який перебував приблизно за 60 миль від вітрильника.

«Не варто відмовлятися від мрій»

Сам Блоджетт з лікарняного ліжка розповів, що втратив вітрила приблизно через два тижні після відплиття, а пальне скінчилося ще раніше. Аварійний маяк він довго не вмикав, бо не вважав своє становище загрозливим. Про це пише The New York Times, матеріал якого передрукувала Hawaii Tribune-Herald.

«Я зовсім не боявся. Човен чудово впорався», — запевняє моряк.

Блоджетт планує придбати інший човен і все ж дістатися Самоа, але цього разу уникатиме сезону ураганів.

«Ця подорож через Тихий океан була останнім пунктом мого списку бажань. Не варто відмовлятися від своїх мрій чи цілей», — наголошує він.

У Береговій охороні попереджають, що для одиночного плавання на таку відстань безпечної пори не існує. «Надзвичайно складно проводити пошуково-рятувальну операцію, не кажучи вже про те, щоб знайти когось живим», — підкреслює Нгуєн.