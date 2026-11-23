Disney працює над продовженням культової франшизи, а сценарій до стрічки допомагають писати зіркові комедіографи Сет Роген та Еван Голдберг.

Disney працює над продовженням «Сам удома», у якому вперше за 35 років з'явиться Маколей Калкін. Сценарій разом з актором пишуть давні співавтори Сет Роген та Еван Голдберг, відомі за комедіями «SuperПерці» та «Інтерв'ю», повідомляє Seznam Zprávy з посиланням на Variety.

Проєкт перебуває на ранній стадії розробки. Роген і Голдберг також виступлять продюсерами через свою компанію Point Grey. Утім, спершу вони мають завершити підготовку до власної комедії жахів для Universal, режисерами якої стануть самі. У Disney ситуацію не коментують, пише Variety.

Подробиці сюжету та акторського складу поки невідомі. The Hollywood Reporter припускає, що Калкін знову зіграє Кевіна Маккалістера, якого у фільмі 1990 року батьки випадково забули вдома на Різдво.

Пастки для дорослого Кевіна

Минулого року під час туру «A Nostalgic Night with Macaulay Culkin» актор зізнався, що не мав би «повної алергії» на повернення до ролі, але лише за умови, що сценарій буде «саме таким, як треба». Тоді ж він запропонував власну версію: його герой мав би бути вдівцем або розлученим батьком, пише Newsweek.

«Я виховую дитину і все таке. Я дуже багато працюю і не приділяю достатньо уваги, а дитина через це трохи на мене ображається, а потім я опиняюся замкненим зовні. [Син Кевіна] не пускає мене всередину…», — розповів Калкін.

За його задумом, саме син розставлятиме пастки на батька, а будинок стане своєрідною метафорою їхніх стосунків: героєві доведеться знову завоювати серце дитини. Режисер перших двох частин Кріс Коламбус натомість ще 2025 року переконував, що франшизу слід завершити. «Думаю, її варто залишити в спокої», — наголошував він.

Примирення з роллю

За даними Rolling Stone, останніми роками Калкін знову почав тепло ставитися до «Сам удома» й знімався в тематичній рекламі для Google, а нещодавно й для McDonald's, де постав дорослим Кевіном. Видання вважає, що це могло відкрити шлях до його повернення.

Перший фільм зібрав у світовому прокаті 477 млн доларів, друга частина «Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку» 1992 року — 358 млн. Третю стрічку 1997 року зняли вже без Калкіна та Коламбуса, і вона не заробила навіть 80 млн доларів. Наступні продовження виходили на телебаченні та стримінгу, останнє з них — «Сам удома: Миттєвий розгардіяш» на Disney+ 2021 року.

Нині Калкіну 46 років. Виконавцю ролі одного з грабіжників Джо Пеші цього року виповнилося 83, Деніел Стерн наступного року відзначить 70-річчя. У січні померла Кетрін О'Хара, яка зіграла матір Кевіна.