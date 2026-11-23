Британець будує підземний комплекс із тунелями та таємними входами, надихнувшись фільмом «Велика втеча».

45-річний інженер із британського графства Дербішир Дейв Біллінгс купив через Facebook фюзеляж Boeing 737 за 4 тисячі фунтів і закопав його у себе на задньому дворі. Колишній літак лоукостера Bmibaby опустили в котлован завглибшки 14 футів (понад 4 метри) біля будинку в селі Гілтон. Він стане частиною підземного комплексу з тунелями, прихованими кімнатами й таємними входами, задуманої під враженням від фільму «Велика втеча», повідомляє The Times of India.

На проєкт уже витрачено щонайменше 50 тисяч фунтів. За оцінкою Біллінгса, щоб остаточно засипати й закріпити літак, знадобиться ще 13 тисяч: 8 тисяч на бетон, 3 тисячі на армувальну сітку та 2 тисячі на утеплення. Фюзеляж накриють бетоном і ґрунтом, тож його верхня частина опиниться приблизно за 75 см під землею.

Усередину планують провести електрику й воду з власної свердловини, встановити сонячні панелі та окрему вентиляцію. Оригінальний бортовий туалет перероблять на робочу вбиральню, під'єднану до септика. Ще один вхід з'явиться через ліфтову шахту, замасковану під класичну червону телефонну будку.

Вечірки зараз, прихисток про всяк випадок

Власник розглядає споруду і як укриття для родини на випадок великого конфлікту. Запаси їжі, напоїв, пива та барні бочки мають дозволити прожити автономно від трьох до шести місяців.

«Насамперед це розвага і місце, де ми можемо влаштовувати вечірки й відпочивати, але його можна перетворити на протиатомне сховище», — наголошує Біллінгс.

Він переконаний, що поки будує бункер для задоволення, і пришвидшить роботи лише тоді, коли обставини зміняться. Утім, за його словами, навряд чи хтось бомбардуватиме Дербіширські долини.

Ідею купити літак підказав восьмирічний син Олівер, який захоплюється авіацією. Дружина Бет спершу поставилася до покупки скептично. «Бет справді дивувалася, навіщо я витрачаю гроші на старий літак, і називала його мотлохом, але тепер вона потроху звикає», — зазначає інженер.

Біллінгс сподівається завершити будівництво до лютого: такий дедлайн дружина встановила до їхньої десятої річниці весілля. Також він планує отримати дозвіл на будівництво заднім числом. Хід робіт чоловік документує на своєму YouTube-каналі Tornado Dave.

Літак з історією

Закопаний Boeing 737-500 з бортовим номером G-BVKB збудували 1993 року. Він літав для British Midland, згодом для Bmibaby і перевозив пасажирів з аеропорту Іст-Мідлендс до Аліканте, Фару та Малаги. 2009 року літак назвали Pudsey Baby на честь благодійного марафону BBC Children in Need. Востаннє він приземлився 2013 року на аеродромі Брантінгторп, де його згодом розібрали на брухт. Сама Bmibaby припинила роботу 2012 року через значні збитки. Біллінгс хоче зберегти кухню й туалет у хвостовій частині та відкрити алюмінієвий каркас під пластиковою обшивкою, пише BBC.