Регулярні поїздки на мінімальні відстані призводять до швидкого зносу мотора, акумулятора та сажового фільтра. Експерти пояснили, як змінити звички, щоб уникнути дорогого ремонту.

Регулярні поїздки тривалістю кілька хвилин зношують двигун сильніше, ніж той самий пробіг, подоланий за один раз. За такий час моторна олива часто не встигає прогрітися до робочої температури, а генератор не відновлює енергію, витрачену на запуск. Якщо такий режим повторюється щодня, страждають мотор, акумулятор і сажовий фільтр, повідомляє Autojournal.

Двоє водіїв можуть проїхати за день однакову відстань, але їхні авто отримають різне навантаження. Якщо двигун між поїздками щоразу охолоджується, кожен рейс починається з холодного пуску. Першою це видає витрата пального: блок керування в цей час коригує роботу мотора, а бензинові авто можуть працювати на збагаченій суміші.

Холодна олива густіша, гірше тече й набуває оптимальних мастильних властивостей поступово. Тому перші секунди й хвилини після запуску найважчі для рухомих деталей. Чіткої межі в кілометрах немає: у морозний ранок мотор може залишатися холодним і після п'яти кілометрів, а влітку на тому самому маршруті прогріється швидше.

Виробник мастил Pennzoil уточнює, що в перші моменти після старту загусле мастило повільніше дістається клапанного механізму та верхньої частини мотора, тож метал частіше контактує з металом. Компанія радить узимку звертати увагу на малов'язкі синтетичні продукти класів 0W і 5W, повідомляє Pennzoil.

«Холодний запуск — це момент, коли двигун найбільше потребує захисту. Вибір оливи, яка здатна швидко текти за низьких температур, допомагає зменшити знос і гарантує захист важливих деталей від самого старту», — наголошує технічний фахівець Pennzoil Шон Нгуєн.

Вода в двигуні та розряджений акумулятор

Під час згоряння пального утворюється водяна пара, яка конденсується на холодних поверхнях мотора й вихлопної системи. На коротких маршрутах вона не встигає випаруватися й може змішуватися з оливою, утворюючи світлу емульсію, помітну, наприклад, під кришкою оливозаливної горловини. Сама по собі вона не свідчить про серйозну несправність, але тривале накопичення вологи погіршує властивості мастила, тож варто дотримуватися термінів заміни оливи за сервісним планом виробника.

Акумулятор також може поступово розряджатися, навіть якщо авто виїжджає щодня. Узимку ситуація гірша: холод ускладнює запуск, а водії одразу вмикають обігрів скла й сидінь, фари та вентилятор. Старіша батарея може «засвітитися» саме морозного ранку.

Скільки треба їхати

Орієнтиром для довшої поїздки іспанський журнал Motorpasión називає 15–20 хвилин. Тим, хто зазвичай їздить лише кілька хвилин, радять об'єднувати справи в одну поїздку або час від часу вирушати в довший рейс. Рушати після запуску краще плавно, без різких розгонів і високих обертів, а тривалий прогрів на місці лише затягує нагрівання оливи.

Для сучасних дизелів тривалість поїздки важлива ще й через сажовий фільтр: якщо регулярно глушити мотор через кілька хвилин, його регенерація переривається, а сажа накопичується.

За даними Snap-on, активна регенерація зазвичай потребує швидкості понад 30 миль/год (приблизно 48 км/год), 20–30 хвилин руху та щонайменше трьох чвертей бака пального. Власники авто, які їздять переважно короткими маршрутами на низькій швидкості, часто про це не знають, тож стикаються з дорогим ремонтом, повідомляє Snap-on.