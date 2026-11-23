Цей простий побутовий лайфхак допомагає знищити спори плісняви та запобігти швидкому псуванню випічки в домашніх умовах.

Щотижневе протирання хлібниці розчином оцту допомагає позбутися крихт і спор плісняви, тож хліб довше залишається свіжим. Для розчину достатньо двох столових ложок спиртового оцту на склянку води. Оцет є харчовим продуктом, тому ним можна безпечно обробляти внутрішні стінки хлібниці, повідомляє Deccoria.

Висока температура в печі знищує спори, що були в борошні, тому на щойно спеченому хлібі плісняви немає. Нові спори потрапляють на скоринку з повітря, з ножа або зі стінок хлібниці. Якщо в контейнері залишилися крихти від попередньої буханки, а всередині волого, хліб може запліснявіти вже за два дні.

Перед чищенням хліб виймають і витрушують крихти. Потім чисту ганчірку змочують розчином, добре віджимають і протирають дно, стінки та кришку, окремо щіткою вичищаючи кути. Насамкінець хлібницю витирають досуха й залишають відкритою, поки вона повністю не висохне.

Крихти варто витрушувати кожні кілька днів, бо вони живлять пліснявий грибок. Якщо хліб усе ж запліснявів, хлібницю миють одразу, а зіпсовану буханку щільно загортають у пакет перед тим, як викинути: пліснява розростається і в смітті, а спори розносяться кухнею щоразу, коли відкривають кошик.

Головний ворог — зайва пара

Найбільше вологи потрапляє в хлібницю разом із неохолодженим хлібом, а в поліетиленовому пакеті пара затримується біля скоринки. Тому буханку кладуть усередину лише повністю охолодженою і без плівки. Найкраще підходять дерев'яні, бамбукові, глиняні або металеві хлібниці з вентиляційними отворами. У герметичному пластиковому контейнері пліснява з'являється раніше.

Дослідження цвілевих грибів, виділених із зіпсованої випічки, підтверджує: хлібобулочні вироби зазвичай заражаються однією чи кількома спорами вже після випікання. Найважливішим чинником росту плісняви вчені називають доступність води в продукті, другим за значенням — температуру зберігання. Пліснявіння випічки щороку знищує від 1 до 3% її світового обсягу, зазначають автори International Journal of Food Microbiology.

Харчовий технолог Браян Чау, засновник консалтингової компанії Chau Time, звертає увагу, що на швидкість псування впливають також місцевість і пора року: влітку процес помітно прискорюється, пише Reader's Digest.

«Висока вологість довкілля та природно високий вміст вологи в хлібі з часом підвищують шанси появи плісняви», — наголошує Чау.

За його словами, холодильник може відтермінувати появу плісняви до двох тижнів, проте хліб у ньому швидше черствіє. У морозилці не виникає жодної з цих проблем, а конденсат усередині пакета, за словами експерта, сигналізує, що хліб уже на шляху до пліснявіння.