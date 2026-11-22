Для зйомок третьої частини епопеї Дені Вільнев обрав унікальні локації в Ісландії, ОАЕ та Угорщині, де раніше не працювала жодна кіногрупа.

Фінальну частину трилогії Дені Вільнева «Дюна: Частина третя» знімали на чорних пляжах Ісландії, у пустелі Ліва, поблизу Аль-Айна в ОАЕ, у павільйонах Будапешта та на норвезькому узбережжі. Як створювали світи фільму, розповіли художник-постановник Патріс Вермет, локейшн-менеджер Дункан Бродфут та оператор Лінус Сандгрен, повідомляє Condé Nast Traveler.

Стрічка починається з висадки фрименів на Енфейлі, болотистій планеті, де воїнів пустелі приголомшує дощ. Сцену, в якій вони після бою біжать чорним піском до моря, зняли на ісландському мисі Інгольфсгьофді. Це природний заповідник, де раніше не працювала жодна знімальна група. Як запасний варіант команда розглядала Канарські острови.

Локацію підбирали під конкретний образ, заданий режисером. «Дені завжди уявляв чорну поверхню, що тягнеться нескінченно, надзвичайно пласку, з низькими хмарами і смугою світла, коли лише сонце пробивається крізь горизонт», — розповів Вермет.

Арракіс, як і в попередніх фільмах, зіграла пустеля Ліва: його «зшили» з 20 різних локацій. Температура там сягала майже 49 °C. За словами Бродфута, Вільнев і Вермет щоразу прагнули знайти місця, яких ще не було в кадрі, тож цього разу група заглибилася в пустелю далі, ніж під час роботи над другою частиною.

Частину сцен зняли на плато гори Джебель-Хафіт біля Аль-Айна. Там облаштували «Голгофу» Алії Атрейдес, де сестра Пола розпинає зрадників. Масштабну битву на Енфейлі значною мірою відзняли в Будапешті. Для неї звели LED-екран заввишки близько 20 метрів і завдовжки понад 140 метрів. За словами Вермета, такої стіни ще ніколи не будували.

600 людей і 31 знімальний день

Знімання в еміраті Абу-Дабі тривали 31 день, з них два дні припали на Аль-Айн. До роботи залучили понад 600 мешканців ОАЕ: 206 членів місцевої знімальної групи, серед яких 12 каскадерів, 336 підрядників, 38 учасників масових сцен і шість стажистів. Фільм вийде в прокат за межами Північної Америки 16 грудня, у США та Канаді — 18 грудня 2026 року, повідомляє Управління креативних медіа Абу-Дабі.

Дія фільму розгортається майже через два десятиліття після того, як Пол Атрейдес захопив владу в Імперіумі. Головні ролі виконують Тімоті Шаламе, Зендея, Джейсон Момоа, Флоренс П'ю, Аня Тейлор-Джой, Роберт Паттінсон і Хав'єр Бардем.

«Реальність неперевершена»

Загалом третю частину знімали майже сто днів у трьох країнах. У пустелі було настільки спекотно, що режисерові довелося запровадити для групи обідню перерву. Проте натурні знімання Вільнев висунув як головну умову, коли погоджувався екранізувати «Дюну», пише GQ.

«Я відчуваю, що всі ці кадри, які ми зняли, цей реалізм неможливо досягти інакше. І ви не відчуєте сили пустелі, якщо вас там немає. Деякі кадри іноді можна схитрувати. Але загалом реальність неперевершена», — наголошує режисер.