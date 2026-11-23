Цього вівторка на небі зійде останній осінній супермісяць, який відкриває серію з трьох подібних астрономічних явищ.

Завтра, у вівторок, 24 листопада, у сутінках на сході зійде листопадовий повний Місяць, відомий як «Бобровий». Він відкриє серію з трьох супермісяців поспіль. Це третій і останній повний Місяць осені в Північній півкулі, а різдвяний супермісяць у грудні стане найближчим до Землі повним Місяцем від 2018 року, повідомляє Live Science.

Орбіта Місяця має форму злегка витягнутого овалу, тому відстань між ним і Землею постійно змінюється. Коли повня припадає на період зближення, супутник виглядає трохи більшим і світлішим, ніж зазвичай. Після листопадового супермісяця наступні будуть у грудні та січні, зазначає NASA.

Майже непомітна різниця

Протягом кожного оберту відстань до Місяця коливається в середньому від приблизно 363 тисяч до 404 тисяч кілометрів. «Супермісяць» не є офіційним астрономічним терміном. Науковці називають це явище перигей-сизигією: Сонце, Земля і Місяць вишиковуються в одну лінію, а супутник перебуває в найближчій до нас точці орбіти або поруч із нею, пише National Geographic.

Очікувати чогось незвичного від цієї повні не варто, попереджає головна астрономка Stargazing Moab Девон Саласін.

«Хоча під час супермісяця Місяць здається на небі трохи більшим і яскравішим, різниця майже непомітна неозброєним оком», — наголошує Саласін.

Велетенським супутник може здаватися біля горизонту, але це оптична ілюзія: будівлі, дерева чи пагорби на передньому плані змушують мозок сприймати диск значно більшим, ніж він є насправді.

Коли і як дивитися

Пік повні настане 24 листопада о 14:53 за UTC (16:53 за київським часом). Спостерігати Місяць варто після заходу Сонця ввечері 23 або 24 листопада: у ці дні він виглядатиме майже повним. Телескоп для цього не потрібен, однак навіть невеликий бінокль дає змогу розгледіти деталі рельєфу місячної поверхні, а поруч із Місяцем можна буде побачити зоряне скупчення Плеяди. Якщо завадять хмари, наступна нагода буде вже за місяць: у грудні настане найбільший супермісяць року.

Назва «Бобровий Місяць» пов'язана з тим, що в листопаді бобри ховаються у своїх хатках, заздалегідь запасившись їжею на зиму. Вперше її зафіксував у друкованому вигляді мандрівник Джонатан Карвер у своїй книжці 1778 року, а популярності назва набула завдяки альманахам, зазначає Owaves.