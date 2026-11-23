Опитування «Левада-центру» показало, що більшість громадян РФ покладають відповідальність на США та НАТО, а підтримка війни зростає, якщо мир вимагає повернення територій.

Понад 90% росіян не вважають, що їхня держава несе відповідальність за жертви та руйнування в Україні. Водночас частка тих, хто вважає курс Росії правильним, знизилася до 60%. Підтримка гіпотетичного рішення про припинення війни різко падає, якщо воно передбачає повернення окупованих територій, повідомляє Ziare.com з посиланням на The Moscow Times.

Ці дані оприлюднив Олексій Левінсон, керівник відділу соціокультурних досліджень «Левада-центру», на конференції «Країна і світ: російські реалії у 2026 році».

Респондентів запитали, хто має відповідати за загибель людей і руйнування в Україні. 65% назвали США та НАТО, 11% вказали на Україну, і лише 6% поклали відповідальність на Росію. Отже, 94% опитаних не вважають винною російську державу.

Більшість також відкидає особисту причетність звичайних громадян до війни. Таку відповідальність відчувають лише 11% опитаних, ще 25% певною мірою, а 57% її заперечують. Левінсон нагадав оцінку директора «Левада-центру» Льва Гудкова, який назвав таке ставлення «моральною катастрофою». Утім, за даними опитування, почуття відповідальності та докори сумління в російському суспільстві повністю не зникли.

Довіра до курсу країни слабшає

У вересні 2021 року правильним шляхом розвитку Росії вважали 48% опитаних. У вересні 2022 та 2023 років цей показник зріс до 60–62%, а у 2024–2025 роках сягнув 69–70%. Нині він знову опустився до 60%.

Мир так, повернення земель ні

Соціологи також перевірили реакцію росіян на сценарій, за якого Володимир Путін вирішив би завершити бойові дії. Серед молоді таке рішення підтримали б 85–88%. Серед жінок старших за 65 років підтримка становить 86%, а серед чоловіків того самого віку — 52%.

Картина суттєво змінюється, коли умовою припинення вогню стає повернення окупованих українських територій. У такому разі підтримка серед молоді падає до 43–50%, а серед людей старших за 65 років — до 25–30%.

За словами Левінсона, відмова повертати захоплені землі має не лише політичний, а й символічний вимір. Для багатьох росіян такий крок означав би визнання поразки країни і того, що вона опинилася на неправильному боці. Саме тому, на думку соціолога, значній частині російського суспільства продовження бойових дій видається прийнятнішим, ніж повернення окупованих територій.