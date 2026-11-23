Посланці Дональда Трампа, серед яких його зять Джаред Кушнер, нібито запропонували Україні членство в НАТО за умови територіальних поступок Росії, повідомляє The Independent.
За даними видання, Кушнер особисто представив цю ідею Володимиру Зеленському та європейським посадовцям, щоб вивести мирні переговори з глухого кута. Київ наполягає на тому, що не віддасть східних земель, хоча членство в Альянсі могло б стати ключовою гарантією захисту від нової російської агресії.
Пропозиція з'явилася на тлі напруження між Вашингтоном і європейськими союзниками після зустрічі Трампа з Путіним на саміті АТЕС у Китаї. Трамп нібито закликав європейських лідерів, зокрема британського прем'єра Енді Бернема, скоротити фінансування України, проте американські посадовці це заперечують.
Йдеться передусім про Донецьку область: США запитали Київ, чи готовий він передати її Росії в обмін на вступ до НАТО. Україна досі утримує там низку великих міст, зокрема Краматорськ і Слов'янськ. Зеленський стверджує, що конкретної пропозиції поки немає. Він не може ухвалити таке рішення "самостійно" й обговорюватиме його публічно лише після того, як план погодять США та країни НАТО. Будь-яка домовленість, за його словами, не передбачатиме визнання окупації, пише DW.
За словами президента, американська сторона говорить про гарантії, подібні до статей 4 і 5 Північноатлантичного договору, але без американських військ в Україні. Водночас у Вашингтоні йдеться про двосторонні гарантії на зразок тих, що діють для Ізраїлю. У Кремлі деталі коментувати відмовилися.
"Ми дотримуємося позиції, що в інтересах мирного процесу недоречно розголошувати деталі переговорів між нами та американцями", — заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.
Пастка замість гарантій
Українські експерти сумніваються, що США самотужки здатні забезпечити такий обмін. Олександр Краєв з аналітичного центру "Українська призма" нагадує, що щонайменше половина країн-членів НАТО має застереження щодо вступу України.
"Ми просто отримаємо другий Будапештський меморандум, лише під іншою назвою", — попереджає Краєв.
Олександр Хара з Центру оборонних стратегій виступає проти референдуму щодо передачі Донеччини, адже така поступка суперечила б Конституції та підривала б світовий порядок, де кордони не можна перекроювати силою. Він переконаний, що незалежно від результату голосування таке рішення створило б "дуже небезпечний прецедент". Згідно з жовтневим опитуванням КМІС, 61% українців категорично відкидають виведення військ із підконтрольної частини Донбасу навіть в обмін на гарантії безпеки, 35% неохоче погодилися б на таку угоду.
Сергій Солодкий із центру "Нова Європа" нагадує про альтернативу за німецьким зразком: вступ до НАТО у визнаних кордонах із захистом лише підконтрольних Києву територій, без відмови від решти земель.
"Це пастка, в яку Росія та американські переговорники намагаються заманити українську сторону", — наголошує Солодкий.