Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер нібито представив Володимиру Зеленському план, що передбачає поступку Донецької області заради вступу до Альянсу.

Посланці Дональда Трампа, серед яких його зять Джаред Кушнер, нібито запропонували Україні членство в НАТО за умови територіальних поступок Росії, повідомляє The Independent.

За даними видання, Кушнер особисто представив цю ідею Володимиру Зеленському та європейським посадовцям, щоб вивести мирні переговори з глухого кута. Київ наполягає на тому, що не віддасть східних земель, хоча членство в Альянсі могло б стати ключовою гарантією захисту від нової російської агресії.

Пропозиція з'явилася на тлі напруження між Вашингтоном і європейськими союзниками після зустрічі Трампа з Путіним на саміті АТЕС у Китаї. Трамп нібито закликав європейських лідерів, зокрема британського прем'єра Енді Бернема, скоротити фінансування України, проте американські посадовці це заперечують.

Йдеться передусім про Донецьку область: США запитали Київ, чи готовий він передати її Росії в обмін на вступ до НАТО. Україна досі утримує там низку великих міст, зокрема Краматорськ і Слов'янськ. Зеленський стверджує, що конкретної пропозиції поки немає. Він не може ухвалити таке рішення "самостійно" й обговорюватиме його публічно лише після того, як план погодять США та країни НАТО. Будь-яка домовленість, за його словами, не передбачатиме визнання окупації, пише DW.

За словами президента, американська сторона говорить про гарантії, подібні до статей 4 і 5 Північноатлантичного договору, але без американських військ в Україні. Водночас у Вашингтоні йдеться про двосторонні гарантії на зразок тих, що діють для Ізраїлю. У Кремлі деталі коментувати відмовилися.

"Ми дотримуємося позиції, що в інтересах мирного процесу недоречно розголошувати деталі переговорів між нами та американцями", — заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Пастка замість гарантій

Українські експерти сумніваються, що США самотужки здатні забезпечити такий обмін. Олександр Краєв з аналітичного центру "Українська призма" нагадує, що щонайменше половина країн-членів НАТО має застереження щодо вступу України.

"Ми просто отримаємо другий Будапештський меморандум, лише під іншою назвою", — попереджає Краєв.

Олександр Хара з Центру оборонних стратегій виступає проти референдуму щодо передачі Донеччини, адже така поступка суперечила б Конституції та підривала б світовий порядок, де кордони не можна перекроювати силою. Він переконаний, що незалежно від результату голосування таке рішення створило б "дуже небезпечний прецедент". Згідно з жовтневим опитуванням КМІС, 61% українців категорично відкидають виведення військ із підконтрольної частини Донбасу навіть в обмін на гарантії безпеки, 35% неохоче погодилися б на таку угоду.

Сергій Солодкий із центру "Нова Європа" нагадує про альтернативу за німецьким зразком: вступ до НАТО у визнаних кордонах із захистом лише підконтрольних Києву територій, без відмови від решти земель.

"Це пастка, в яку Росія та американські переговорники намагаються заманити українську сторону", — наголошує Солодкий.