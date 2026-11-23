Президент США назвав очільника Кремля «другом» на полях саміту APEC, а також порівняв сучасних лідерів із учасниками історичної конференції 1945 року.

Президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth Social знімок, на якому вітається з російським диктатором Володимиром Путіним, і підписав його двома словами: «Мій друг». Фото зроблене в четвер на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (APEC) у китайському Шеньчжені. Світлину поширив і спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв, повідомляє Gazeta.pl.

Серед інших опублікованих зображень є фото з лідером Китаю Сі Цзіньпіном із підписом «Друзі», а також колаж: знімок Сталіна, Рузвельта й Черчилля з Тегеранської конференції поруч із фото Трампа, Путіна та Сі. Його підписали «Наддержави. 1945, 2026». Тегеранська конференція насправді відбулася 1943 року, тож, імовірно, автори колажу мали на увазі Ялтинську конференцію 1945 року, яка визначила повоєнний устрій Європи. Президент України Володимир Зеленський у суботу заявив, що Путіну не вдалося реалізувати план «Ялта 2.0».

У п'ятницю Трамп ухилився від відповіді на запитання, чи вважає Путіна другом Америки. Натомість він згадав, що давно має справу з господарем Кремля і що той був «дуже милим» під час скандалу щодо зв'язків оточення Трампа з Росією.

«Я вважаю його людиною, з якою в мене дуже хороші стосунки, і справді дуже хороші. У нього безліч ядерної зброї. Він другий після нас за ядерним арсеналом», — сказав Трамп.

«Зараз у нього важкий період, бо він веде війну, яка мала тривати один день, а триває вже п'ять років, і гине багато людей», — додав президент США, розкритикувавши «дурних людей», які негативно оцінюють його відносини з Путіним.

Зеленський в ефірі CNN зазначив, що Трамп сам вирішує, як звертатися до Путіна, але для українців глава Кремля — «ворог». «Думаю, передусім для людей у світі він вбивця, тому що вбиває щодня і щоночі», — наголосив Зеленський.

Розвідка стала на бік президента

У неділю директор Національної розвідки США Джей Клейтон в ефірі ABC захистив слова Трампа, які демократи назвали зрадою американських цінностей, повідомляє PBS.

«У тому колі — у колі тієї розмови — вживати слово "друг" цілком доречно», — заявив Клейтон.

На CNN він назвав «історичною» зустріч Трампа з лідерами інших провідних ядерних держав. «У цьому контексті, хоч якими словами президент хоче користуватися, я повністю йому довіряю», — переконаний очільник розвідки.

Водночас, як і Трамп, Клейтон відмовився називати Путіна другом США, нагадавши про вторгнення Росії в Україну. «Він не друг Америки в Україні. Зовсім ні. Зовсім ні», — наголосив він.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер назвав саміт «історичною ганьбою» для США. «Америці було б значно краще, якби Трамп просто залишився вдома», — заявив він.