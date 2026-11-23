Цієї неділі відкривається рідкісна серія з трьох суперлунь поспіль, проте астрономи попереджають про головну особливість спостереження.

24 листопада на небі з'явиться повний Місяць у статусі суперлуні. Він відкриє рідкісну серію з трьох суперлунь поспіль, а найбільше з них очікується вже в грудні, повідомляє National Geographic.

Орбіта Місяця має форму овалу, тому відстань між ним і Землею змінюється приблизно від 364 тисяч до 404 тисяч кілометрів. Явище, яке в народі називають суперлунням, астрономи описують складнішим терміном.

«Точка, де Місяць найближчий до Землі, називається перигеєм, а найвіддаленіша – апогеєм. Перигей може припадати на будь-яку фазу Місяця, але коли він збігається з повним Місяцем, це називають "суперлунням", – зазначає головний астроном Stargazing Moab Девон Саласін.

За даними NASA, так зазвичай називають повний Місяць, який перебуває щонайменше на 90% шляху до перигею. Сам термін "суперлуння" популярний, проте не є офіційним астрономічним поняттям.

Коли й куди дивитися

Пік освітленості настане 24 листопада о 14:53 за UTC, тобто о 16:53 за київським часом. Супутник виглядатиме майже повним і ввечері напередодні, і того ж дня після заходу Сонця. Поруч із ним можна буде побачити зоряне скупчення Плеяди. Втім, великих візуальних змін астрономи не обіцяють.

«Хоча під час суперлуння Місяць здається на небі трохи більшим і яскравішим, неозброєним оком цю різницю майже неможливо помітити», – попереджає Саласін.

У NASA радять дивитися на схід близько заходу Сонця, щоб побачити схід Місяця. Біля горизонту він може здаватися ще більшим, але це місячна ілюзія, типова для будь-якого повного Місяця. Наступні суперлуння цієї серії відбудуться в грудні та січні, уточнює NASA.

Бобровий Місяць за новими правилами

Листопадовий повний Місяць традиційно називають Бобровим: у цей час бобри активно будують зимові греблі. Портал timeanddate.com уперше за 15 років змінив критерії суперлуння, тож ця подія отримала назву «Супербобровий Місяць». Раніше сайт зараховував до суперлунь лише повні Місяці, які були ближче ніж за 360 тисяч кілометрів від Землі, тому часто розходився з оцінками інших джерел.

«Нове правило ширше використовується в астрономічній спільноті – і це добре, – і воно дає нам більше суперлунь – теж добре! З іншого боку, воно передбачає копіткий розрахунок на основі трьох різних чисел, кожне з яких змінюється від місяця до місяця», – наголошує астрофізик timeanddate.com Грем Джонс.