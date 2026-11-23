Після зміни влади в Угорщині країна планує відкрити останні переговорні кластери, що дозволить Україні та Молдові просунутися на шляху до Євросоюзу.

Угорщина готова зняти вето на відкриття двох останніх переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу (ЄС). Відповідне рішення Будапешт мав оголосити на засіданні послів країн Євросоюзу в п'ятницю, 20 листопада, повідомляє Euronews з посиланням на два дипломатичні джерела.

Про такий крок напередодні засідання Ради ЄС із загальних питань у Брюсселі сигналізував державний секретар Угорщини з питань ЄС в Офісі прем'єр-міністра Андраш Біро-Надь. Він висловився під час обговорення розширення Євросоюзу.

Після підтвердження з боку Будапешта Україна та Молдова мають відкрити всі переговорні кластери, зокрема найчутливіші розділи щодо довкілля та сільського господарства. Вступ Молдови пов'язаний з українською заявкою, тому угорське вето тривалий час гальмувало й процес Кишинева.

Від блокування до компромісу

Позиція Угорщини почала змінюватися після того, як Петер Мадяр усунув від влади Віктора Орбана, який керував країною 16 років. Перший переговорний кластер для України відкрили в червні, другий — у липні, ще два — у жовтні.

Минулого місяця Київ і Будапешт досягли домовленості щодо прав угорської меншини на заході України, яку згодом ухвалила Верховна Рада. Попри це, угорський уряд ще кілька тижнів зволікав з відкриттям останніх кластерів: роки антиукраїнської риторики за часів Орбана зробили цей крок політично складним усередині країни.

Першу двосторонню зустріч Петер Мадяр і президент України Володимир Зеленський провели 16 жовтня на полях саміту Європейської ради в Брюсселі. Її розцінили як ще один етап потепління у відносинах між сусідніми країнами.

Аграрне питання та довгий шлях попереду

Найчутливішим для Києва залишається сільське господарство. Під тиском таких країн, як Польща та Франція, Європейська комісія запропонувала обмежити для окремих українських агропродуктів доступ до фінансування ЄС і європейського ринку.

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький наголосив, що Київ не може погодитися на постійне виключення українських фермерів з європейського ринку. На його переконання, такі заходи мають бути перехідними та пропорційними.

Відкриття кластерів — лише початок переговорів. Далі країни-кандидатки мають узгодити своє законодавство та практику з нормами ЄС, а держави-члени впродовж усього процесу можуть понад 100 разів накласти вето на просування.