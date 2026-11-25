Археологи виявили понад 200 срібних монет віком 2000 років, які століттями переховувалися під шаром ґрунту на заході країни.

Археологи в Угорщині виявили скарб із понад 200 кельтських срібних монет, яким понад 2000 років. Його знайшли у 2023–2025 роках під час розкопок перед будівництвом електропідстанції на заході країни. Скарб датують кінцем II – початком I століття до н. е. Це одна з найбільших подібних знахідок в Угорщині за останні десятиліття, повідомляє Live Science.

Монети виявили на ділянці нової підстанції енергетичної компанії E.ON у місті Сомбатгей. Скарб важить понад два кілограми й лежав на глибині 30–40 сантиметрів. Це тетрадрахми так званого велемського типу. Кельти сховали їх у яму, а частину поклали в невелику посудину, пише Diplomacy & Trade.

Оскільки скарб залягав неглибоко, упродовж століть його пошкоджувала оранка. Спершу археологи натрапили лише на кілька монет, а згодом разом із фахівцями з металошукачами поступово дісталися його центральної частини.

Роботи на ділянці вели фахівці Національного інституту археології Угорського національного музею. Загалом вони дослідили майже 400 археологічних об'єктів і знайшли кілька тисяч артефактів, що охоплюють період від V тисячоліття до н. е. до раннього Нового часу.

Від кам'яної сокири до відбитка собачої лапи

Серед інших знахідок є полірована кам'яна сокира-тесло віком майже 7000 років і скляна намистина з візерунком «павине око» доби раннього заліза (VII–VI століття до н. е.). Археологи також знайшли два цілі жорна ручного млина кельтського періоду.

У римські часи на цьому місці була вілла. Археологам вдалося частково відтворити план її центральної будівлі площею близько 300 квадратних метрів. Саме там знайшли фрагмент цегли з відбитком собачої лапи. Ймовірно, такою цеглою накривали топкову камеру римської системи підлогового опалення.

Знахідки незабаром покажуть на тимчасовій виставці в музеї «Саварія» у Сомбатгеї. Підстанція Szombathely North вартістю 7,5 млрд форинтів уже працює на місці розкопок.

Кельтське срібло в музейних фондах

В Угорському національному музеї зберігається колекція з майже 6000 монет кельтів та інших давніх народів Карпатського басейну. Серед відомих раніше знахідок є скарб, виявлений восени 1903 року. Він містив близько 2,5 кг срібних монет тотфалуського типу, які, ймовірно, карбувало плем'я боїв у першій половині I століття до н. е., зазначає Угорський національний музей.