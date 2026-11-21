Більшість господинь тримають продукт у холодильнику або на стільниці, проте експерти радять іншу зону, де температура та освітлення є оптимальними.

Найкраще місце для зберігання вершкового масла на кухні – не холодильник і не стільниця, а прохолодна темна нижня шафка подалі від духовки, варильної поверхні та вікон. Там температура стабільніша, а темрява захищає продукт від псування, повідомляє Grazia.

Масло чутливе до перепадів температури, світла й кисню. На стільниці воно швидко м'якне, щойно на кухні стає тепло, легше окиснюється на повітрі й втрачає смак. У холодильнику, навпаки, воно твердне, погано намазується і може вбирати запахи погано запакованих продуктів.

Важливу роль відіграє посуд. Експерти радять використовувати непрозору або керамічну маслянку з герметичною кришкою, яка захищає від світла й обмежує контакт із повітрям. Діставати варто лише ту кількість, яку планують з'їсти за кілька днів. Решту пачки краще тримати в оригінальній упаковці в холодильнику чи шафці залежно від сезону.

Коли без холодильника не обійтися

Головний критерій – температура на кухні. В опалюваній квартирі за 19–20°C узимку солодковершкове чи підсолене масло в прохолодній шафці лишається м'яким, але не тане. У спеку або на перегрітій кухні надійніший холодильник, а масло можна виймати приблизно за 20 хвилин до використання.

Підсолене масло краще переносить помірну температуру, бо сіль стримує розвиток частини мікроорганізмів. Несолоне потребує більшої уваги до чистоти маслянки та прохолоди в приміщенні. В обох випадках не можна допускати, щоб у масло потрапляли крихти хліба чи варення: такі рештки прискорюють псування.

Американські рекомендації суворіші

Фахівці з США радять обережніший підхід. Як зазначає Кара Лінч з Університету штату Мічиган, Міністерство сільського господарства США (USDA) рекомендує використовувати масло з холодильника протягом 1–2 місяців після покупки, із морозильника – протягом 6–9 місяців, а за кімнатної температури тримати його лише 1–2 дні. Водночас вона пояснює, що високий вміст жиру (80–82%) і низький вміст води (16–17,5%) створюють середовище, несприятливе для бактерій, пише Michigan State University Extension.

За словами експертки, у теплі масло частіше зазнає хімічних реакцій окиснення, а вода може відокремлюватися від жиру й змінювати текстуру, що позначається, наприклад, на випічці. Холод захищає продукт від цього і пригнічує більшість бактерій.

«Хоча прогірке масло може й не бути небезпечним для вживання, воно безперечно має сторонній присмак», – наголошує Лінч.

Холодильник теж не гарантує свіжості назавжди. Дослідження USDA, опубліковане в Journal of Dairy Science, показало, що в пачках по 113 г за температури 5°C протягом шести місяців з'являвся несвіжий «холодильний» присмак і зростали показники окиснення, а у великих брикетах – через дев'ять. У замороженому маслі сторонні смаки виявили лише через 12–18 місяців, повідомляє USDA ARS.