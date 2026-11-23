Нова розробка Nordic Air Defence здатна вражати цілі без використання дефіцитних ракет Patriot, а її випробування планують провести безпосередньо на полі бою в Україні.

Шведський оборонний стартап Nordic Air Defence 20 листопада офіційно представив автономний дрон-перехоплювач K200, створений для збиття російських реактивних ударних дронів Geran-3A та Geran-4. Компанія планує випробувати систему безпосередньо на полі бою в Україні, де дешеві перехоплювачі мають допомогти протидіяти хвилям дронів без витрачання дефіцитних ракет Patriot, повідомляє Defense Romania.

За словами генерального директора й співзасновника компанії Карла Розандера, K200 розробили лише за 70 днів у відповідь на запит замовника. Під час випробувань перехоплювач уразив дев'ять цілей із десяти, проте ці показники ще не перевірені незалежно в бойових умовах. Поточна версія поки не призначена для перехоплення новітнього російського Geran-5.

Удвічі більший за попередника

K200 є наступником моделі K100, яка працювала проти малих квадрокоптерів. Новий апарат приблизно вдвічі більший, несе бойову частину масою 500 г замість 250 г і має радіус ураження 10–12 метрів. Він наводиться автономно за допомогою бортових камер і сенсорів, а в разі промаху розвертається для повторної атаки. Розандер пов'язує появу моделі зі зміною характеру російських ударів.

«Оскільки ці дрони стають швидшими, а атаки — масштабнішими, Європі потрібні перехоплювачі, які встигатимуть за ними й вироблятимуться у великих обсягах. Це наш наступний крок у задоволенні цієї потреби, а тестування в Україні допоможе нам удосконалити систему проти реальних загроз», — заявив Розандер виданню Tectonic Defense.

Для пуску достатньо отримати координати цілі від будь-якого радара чи оптичного сенсора, після чого система сама розраховує оптимальну траєкторію. Пряме влучання не обов'язкове: оператор може обрати режим супроводу й підриву в найвигіднішій точці.

Компанія вже відкрила в Україні офіс із постійним персоналом, де результати випробувань визначатимуть подальше вдосконалення K200. Попит на такі засоби в Україні зростає: за даними Володимира Зеленського, минулої ночі Росія випустила понад 400 ударних дронів і понад 110 ракет, а нестача американських Patriot ускладнює захист від балістики, пише Breaking Defense.

Тисяча перехоплювачів на місяць

Точну ціну K200 у компанії не розкривають, але стверджують, що його виробництво коштує приблизно стільки ж, скільки виробництво K100. Власне виробництво у Швеції Nordic Air Defence планує вивести на рівень 1000 перехоплювачів на місяць до березня 2027 року, а далі нарощувати обсяги з партнерами в Україні, Польщі та Великій Британії, зазначено на сайті компанії.